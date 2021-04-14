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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

14.04.2021 12:32



***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İHLAS HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması,
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 50.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 14 Nisan 2021 tarihli toplantısında
Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebi ile pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak, şirketimize olan güveni korumak amacıyla hisse geri alım yapılmasına karar verilmiştir.
Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 50.000.000 adet (50.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine ve geri alım için ayrılacak fonun, Şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 60.000.000 TL olarak belirlenmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha önce yayınlanan 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesine,
Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurulun bilgisine sunulmasına,
Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927856


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