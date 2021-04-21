***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 20 Nisan 2021 Tarihli Pay Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İHLAS HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İHLAS HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması,Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 50.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarA Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 16.04.2021 3.000.000 0,002 0,64 -A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 20.04.2021 1.000.000 0 0,6 -Ek Açıklamalar14 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 20 Nisan 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiş olup, alımlar yapıldıkça kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929809BIST