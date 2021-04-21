***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
21.04.2021 09:19
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 20 Nisan 2021 Tarihli Pay Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İHLAS HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İHLAS HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması,
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 50.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 16.04.2021 3.000.000 0,002 0,64 -
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 20.04.2021 1.000.000 0 0,6 -
Ek Açıklamalar
14 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 20 Nisan 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiş olup, alımlar yapıldıkça kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929809
BIST