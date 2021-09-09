***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
09.09.2021 09:26
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım İşleminin Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İHLAS HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İHLAS HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması,
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 50.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 16.04.2021 3.000.000 0,002 0,64 -
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 20.04.2021 1.000.000 0 0,6 -
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 08.09.2021 9.291.951 0,62 0,59 -
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 08.09.2021 9.375.000 0,63 0,6 -
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 08.09.2021 27.333.049 1,82 0,61 -
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 0,64 0,61 30.300.411 Şirket Kaynakları 50.000.000 3,33
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu' nun geri alımlar ile ilgili aldığı 14 Nisan 2021 tarihli kararına istinaden 08.09.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya işlenmiş olup, geri alım programı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962933
BIST