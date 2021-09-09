***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşleminin Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İHLAS HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İHLAS HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması,Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 50.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarA Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 16.04.2021 3.000.000 0,002 0,64 -A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 20.04.2021 1.000.000 0 0,6 -A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 08.09.2021 9.291.951 0,62 0,59 -A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 08.09.2021 9.375.000 0,63 0,6 -A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 08.09.2021 27.333.049 1,82 0,61 -Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 0,64 0,61 30.300.411 Şirket Kaynakları 50.000.000 3,33Ek AçıklamalarYönetim Kurulu' nun geri alımlar ile ilgili aldığı 14 Nisan 2021 tarihli kararına istinaden 08.09.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya işlenmiş olup, geri alım programı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962933BIST