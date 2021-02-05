***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımı işleminde yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 790.400.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 790.355.000 709.559.600,202 89,77732 1,00 A Grubu A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 Hamiline A Grubu, IHLAS(RÜÇHAN), TRRIHLS00099B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 45.000 40.399,798 89,77732 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 Hamiline B Grubu, IHLA6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHLS00081Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 790.400.000 709.600.000,000 89,77732Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.02.2121Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 30.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 04.02.2021Ödeme Tarihi 10.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 09.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 709.600.000 TL (%89,77732 oranında) artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 04.02.2021 tarih ve 6/164 sayılı toplantısında onaylanmıştır.--Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 89,77732'u oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.--Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 08.02.2021 ila 22.02.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.--Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında 1 payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.--Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde www.ihlas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.--Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907854BIST