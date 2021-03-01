***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 790.400.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 790.355.000 709.559.600,202 89,77732 1,00 A Grubu A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 Hamiline A Grubu, IHLAS(RÜÇHAN), TRRIHLS00099 28.898.574,894B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 45.000 40.399,798 89,77732 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 Hamiline B Grubu, IHLA6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHLS00081Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 790.400.000 709.600.000,000 89,77732 28.898.574,894Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.02.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 30.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 04.02.2021Ödeme Tarihi 10.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 09.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.02.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süreleri içinde kullanılmayan 28.898.574,894 TL nominal değerli payların 26.02.2021-01.03.2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu payların satışı bugün (01.03.2021) itibariyle tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 KALAN_PAYLAR.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913959BIST