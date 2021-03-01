***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.03.2021 17:31
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 790.400.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 790.355.000 709.559.600,202 89,77732 1,00 A Grubu A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 Hamiline A Grubu, IHLAS(RÜÇHAN), TRRIHLS00099 28.898.574,894
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 45.000 40.399,798 89,77732 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 Hamiline B Grubu, IHLA6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHLS00081
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 790.400.000 709.600.000,000 89,77732 28.898.574,894
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.02.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 30.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
Ödeme Tarihi 10.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.02.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süreleri içinde kullanılmayan 28.898.574,894 TL nominal değerli payların 26.02.2021-01.03.2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu payların satışı bugün (01.03.2021) itibariyle tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KALAN_PAYLAR.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913959
BIST