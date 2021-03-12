***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği Onayı İçin SPK'ya başvuru Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 790.400.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 790.355.000 709.559.600,202 89,77732 1,00 A Grubu A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 Hamiline A Grubu, IHLAS(RÜÇHAN), TRRIHLS00099 28.898.574,894B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 45.000 40.399,798 89,77732 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 Hamiline B Grubu, IHLA6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHLS00081Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 790.400.000 709.600.000,000 89,77732 28.898.574,894Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.02.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.03.2021SPK Başvuru Tarihi 30.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 04.02.2021Ödeme Tarihi 10.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 09.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar11.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin uygunluk görüşü alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (12.03.2021) müracaat edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917821BIST