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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2021 16:43



***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 790.400.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 790.355.000 709.559.600,202 89,77732 1,00 A Grubu A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 Hamiline A Grubu, IHLAS(RÜÇHAN), TRRIHLS00099 28.898.574,894
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 45.000 40.399,798 89,77732 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 Hamiline B Grubu, IHLA6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHLS00081

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 790.400.000 709.600.000,000 89,77732 28.898.574,894

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.02.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.03.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.03.2021
SPK Başvuru Tarihi 30.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
Ödeme Tarihi 10.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 24.03.2021

Ek Açıklamalar
16.03.2021 tarihli özel durum açıklaması ile şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı maddesinin değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmiştir.
Sermaye artırımının tamamlandığına dair Esas Sözleşmesinin 6. "Sermaye" başlıklı maddesi bugün (24.03.2021) İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilerek sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS_SOZLESME_METNI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920196


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