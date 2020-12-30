***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 709.600.000 TL (%89,77732 oranında) artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.Söz konusu artırım işlemi sonucunda elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanmış olan Yönetim Kurulu kararı ve raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895668BIST