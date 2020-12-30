***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
30.12.2020 16:13
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 709.600.000 TL (%89,77732 oranında) artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.
Söz konusu artırım işlemi sonucunda elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanmış olan Yönetim Kurulu kararı ve raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895668
BIST
17:281.476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 16,67
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:287,3745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0209
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:289,0550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:28445,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,09
|Açılış
|: 445,67
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:26
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|405.575.422
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.576.404
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.600.013
|% 9,99
|
|KRONT
|33,50
|37.927.261
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,95
|16.663.395
|% -8,17
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|49,50
|7.574.325
|% -6,43
|
|PKENT
|836,00
|670.943
|% -5,47
|
|IDEAS
|13,38
|4.284.015
|% -5,11
|
|GUBRF
|83,35
|3.279.229.402
|% 9,03
|
|ASELS
|18,43
|2.269.683.254
|% 2,96
|
|GARAN
|10,29
|1.744.873.012
|% 2,69
|
|KOZAL
|97,35
|1.630.835.337
|% 2,20
|
|HALKB
|5,64
|1.412.612.635
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|695.268.526
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.412.612.635
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,74
|1.149.110.708
|% 1,94
|
|ODAS
|3,96
|887.662.926
|% 2,86
|
|KRDMD
|5,79
|1.202.903.344
|% 2,48
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3713
|7,3757
|% -0,27
|
|Euro
|9,0269
|9,0501
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,9841
|10,0341
|% 0,34
|
|Frank
|8,3121
|8,3622
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9591
|1,9690
|% -0,26
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|1,75
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,11
|51,11
|-0,12
|