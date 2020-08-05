***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET MÜCAHİD ÖREN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci 29.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/İcra Kurulu Başkanı Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği 10.57 Bağımsız Üye Değil YOKTUR.ZEKİ CELEP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Yönetici 29.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İnşaattan Sonrumlu Murahhas Üye Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.ABDULLAH TUĞCU Erkek Murahhas Üye Yönetici 29.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Finans ve Mali İşlerinden Sorumlu Muharras Üye Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.ABDURRAHMAN GÖK Erkek Murahhas Üye Avukat 29.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Hukuk İş