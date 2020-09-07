***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2020 16:54
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET MÜCAHİD ÖREN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci 29.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/İcra Kurulu Başkanı Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği 10.57 Bağımsız Üye Değil YOKTUR.
ZEKİ CELEP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Yönetici 29.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İnşaattan Sonrumlu Murahhas Üye Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.
ABDULLAH TUĞCU Erkek Murahhas Üye Yönetici 29.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Finans ve Mali İşlerinden Sorumlu Muharras Üye Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.
ABDURRAHMAN GÖK Erkek Murahhas Üye Avukat 29.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil YOKTUR.
MAHMUT KEMAL AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.
SEDAT KURUCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 29.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
17:591.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.098
En Düşük
1.090
17:597,4659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0325
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4675
En Düşük
7,4198
17:598,8280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
17:59462,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,26
|Açılış
|: 462,58
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|HATEK
|13,09
|26.508.986
|% 10,00
|
|YYAPI
|0,99
|16.418.303
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|12.022.991
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|8.791.307
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|603.680
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|6.003.034
|% -9,89
|
|ATSYH
|2,25
|251.455
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|TURSG
|6,08
|800.543.017
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|FENER
|40,72
|750.656.735
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|ADESE
|2,14
|318.971.474
|% 4,90
|
|TURSG
|6,08
|800.543.017
|% 2,18
|
|TSPOR
|5,92
|546.608.782
|% 8,03
|
|IHLGM
|1,44
|130.175.449
|% 2,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4548
|7,4659
|% 0,44
|
|Euro
|8,8062
|8,8280
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7946
|9,8437
|% -0,48
|
|Frank
|8,1072
|8,1561
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9829
|1,9928
|% 0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-5,19
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,60
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58ADESE
Yüzde 5.39 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 977, 491 adet işlem
-
17:57EDIP
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 377, 463 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, KRDMD
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 24 artarak (% 0.72 ) 1, 006
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MEGAP, ARTI, KSTUR, UZERB, SELGD, MMCAS, ETILR, EMNIS, MEGAP