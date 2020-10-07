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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.10.2020 17:38
GÜNCEL HABERLER



***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
H. Alev Volkan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 17.06.2014 : 0212 454 20 62 alev.volkan@ihlas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700666-205587
Özge Cantürk Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Diğer Görevlisi 07.10.2020 0212 454 20 59 ozge.canturk@ihlas.com.tr - -

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET MÜCAHİD ÖREN Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Gazeteci Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği
ZEKİ CELEP Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnsaattan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaattan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği
ABDULLAH TUĞCU Yönetim Kurulu Üyesi/Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye-Genel Müdür Yardımcısı-Finans ve Mali İşler Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi/Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye-Genel Müdür Yardımcısı-Finans ve Mali İşler Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği
ABDURRAHMAN GÖK Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinde Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinde Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği
YUSUF BUĞRA VARLIK Genel Müdür Yardımcısı-Stratejik Planlama ve Performans Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Stratejik Planlama ve Performans Yoktur.
FARUK KOCA Türkiye Hastanesi Başhekimi Yönetici Türkiye Gazetesi Hastanesi Başhekimi Yoktur.
BEDRİ YELTEKİN İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Yönetici Yoktur. Yoktur.
HAYATİ ODABAŞI Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yönetici Türkiye Gazetesi Hastanesi Genel Müdürü YOKTUR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879309


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DAGHL 9,24 8.493.673 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.154 3.202 -10,00  
Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 0,66  
Gümüş Gr. 6,03 6,03 0,25  
B. Petrol 41,61 41,61 -1,04  
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