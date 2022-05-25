***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET MÜCAHİD ÖREN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci 31.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/İcra Kurulu Başkanı Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 12.5 Bağımsız Üye Değil YOKTUR.ZEKİ CELEP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Yönetici 31.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İnşaattan Sonrumlu Murahhas Üye Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.ABDULLAH TUĞCU Erkek Murahhas Üye Yönetici 31.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Finans ve Mali İşlerinden Sorumlu Muharras Üye Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.ABDURRAHMAN GÖK Erkek Murahhas Üye Avukat 31.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil YOKTUR.MAHMUT KEMAL AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.SEDAT KURUCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.RESUL İZMİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923919 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıHÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923919 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıZİYA BURCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923919 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHAYATİ ODABAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.05.2021 İcrada Görevli Türkiye Gazetesi Hastanesi Genel Müdürü Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.MEHMET İYİOLDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032322 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET MÜCAHİD ÖREN Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Gazeteci Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyeliğiZEKİ CELEP Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnsaattan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaattan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyeliğiABDULLAH TUĞCU Yönetim Kurulu Üyesi/Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye-Genel Müdür Yardımcısı-Finans ve Mali İşler Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi/Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye-Genel Müdür Yardımcısı-Finans ve Mali İşler Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyeliğiABDURRAHMAN GÖK Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinde Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinde Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyeliğiYUSUF BUĞRA VARLIK Genel Müdür Yardımcısı-Stratejik Planlama ve Performans Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Stratejik Planlama ve Performans Yoktur.FARUK KOCA Türkiye Hastanesi Başhekimi Yönetici Türkiye Gazetesi Hastanesi Başhekimi Yoktur.BEDRİ YELTEKİN İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Yönetici Yoktur. Yoktur.HAYATİ ODABAŞI Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yönetici Türkiye Gazetesi Hastanesi Genel Müdürü Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyeliğiÜMİT GÜNEY Bilgi Teknolojileri GMY Yönetici YOKTUR. YOKTUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032340BIST