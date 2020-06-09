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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.06.2020 19:13
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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/06/2020
Karar Sayısı
2020/23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ
İKİNCİ BÖLÜM 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
İhlas Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, 31 Mart 2020 tarihi itibariyle hazırlanan Konsolide Finansal tablo ve Faaliyet Raporunun
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Seri: II-14.1 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz.
Necmi Özer
Denetim Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Resul İzmirli
Denetim Komitesi Üyesi
Abdullah Tuğcu
Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850353


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Tam 2.503 2.533 31,50  
Yarım 1.222 1.233 11,60  
Çeyrek 611 617 6,90  
Gümüş.Ons 17,67 17,70 -0,09  
Gümüş Gr. 3,87 3,87 -0,01  
B. Petrol 40,51 40,51 -0,29  
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