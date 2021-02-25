***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 709.600.000 TL (% 89,77732 oranında) artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 08.02.2021 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullanım işlemi 22.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 28.898.574,894 TL'dir.Kalan paylar 26.02.2021 ve 01.03.2021 tarihlerinde 2 işi günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere "Borsa'da Satış" yöntemi ile BİST birincil piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nun www.kap.org.tr Şirketimizin www.ihlas.com.tr ve halka arzda aracılık eden Vakıf Yatırım Mernkul Değerler A.Ş.nin www.vakifyatirim.com.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.EK: IHLAS Tasarruf sahiplerine satış duyurusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912777BIST