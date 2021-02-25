***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
25.02.2021 14:37
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 709.600.000 TL (% 89,77732 oranında) artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 08.02.2021 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullanım işlemi 22.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 28.898.574,894 TL'dir.
Kalan paylar 26.02.2021 ve 01.03.2021 tarihlerinde 2 işi günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere "Borsa'da Satış" yöntemi ile BİST birincil piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nun www.kap.org.tr Şirketimizin www.ihlas.com.tr ve halka arzda aracılık eden Vakıf Yatırım Mernkul Değerler A.Ş.nin www.vakifyatirim.com.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.
EK: IHLAS Tasarruf sahiplerine satış duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912777
BIST
16:011.482
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BIST En Aktif Hisseler15:59
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
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|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.608.494
|% -9,94
|
|PETKM
|5,24
|1.834.430.154
|% 1,55
|
|THYAO
|13,13
|1.479.348.003
|% 2,34
|
|KOZAL
|128,90
|1.349.539.819
|% -3,45
|
|SASA
|42,30
|1.311.102.007
|% 5,91
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|EKGYO
|2,28
|1.159.989.485
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,28
|1.159.989.485
|% 0,44
|
|PETKM
|5,24
|1.834.430.154
|% 1,55
|
|IHLAS
|0,87
|208.819.203
|% -3,33
|
|TSKB
|1,71
|379.379.056
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,36
|293.190.394
|% -0,73
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2210
|7,2266
|% 0,80
|
|Euro
|8,8391
|8,8511
|% 1,43
|
|Sterlin
|10,2187
|10,2700
|% 1,11
|
|Frank
|7,9599
|8,0078
|% 1,07
|
|Riyal
|1,9257
|1,9354
|% 1,04
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|2,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|-1,98
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-0,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
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|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,32
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Seans Raporu
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16:13BRKSN
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 12.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 776 adet işlem
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Yüzde -5.76 oranında düşüşle 28.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 493, 229 adet işlem
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