***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (31.05.2021) yapılan toplantısındaŞirketin, 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin komite görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,1-) Denetim Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Necmi Özer ve Prof. Dr. Resul İzmirli tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Necmi Özer'in, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Prof. Dr. Resul İzmirli'nin seçilmesine,2-) Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz ve Ziya Burcuoğlu ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Hidayet Alev Volkan tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'nün, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Ziya Burcuoğlu ve Hidayet Alev Volkan'ın seçilmesine,3-) Riskin Erken Saptanması Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Resul İzmirli ve Ziya Burcuoğlu tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Resul İzmirli'nin, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Ziya Burcuoğlu'nun seçilmesine,4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939009BIST