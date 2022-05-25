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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.05.2022 14:31
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bu gün (25.05.2022) yapılan toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak
1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Necmi Özer'in yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve selefinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar T.C. Uyruklu Sayın Mehmet İyioldu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
2- Sayın Necmi Özer'in şirketteki Denetim Komitesi Başkanlığı görevine Mehmet İyioldu'nun getirilmesine,
Karar verilmiştir.
Bağımsızlık Beyanı ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032322


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