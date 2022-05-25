***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bu gün (25.05.2022) yapılan toplantısındaKurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Necmi Özer'in yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve selefinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar T.C. Uyruklu Sayın Mehmet İyioldu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,2- Sayın Necmi Özer'in şirketteki Denetim Komitesi Başkanlığı görevine Mehmet İyioldu'nun getirilmesine,Karar verilmiştir.Bağımsızlık Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032322BIST