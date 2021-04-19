***IHLAS* *IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.04.2021 08:50
***IHLAS******IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLGM]
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İştiraklerimizden İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,06 TL birim fiyat ile toplam 2.900.000 TL nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme
ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız % 19,83'tür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/04/2021 2.900.000 0 2.900.000 195.361.003,3 198.261.003,3 % 19,54 % 19,54 % 19,83 % 19,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929023
BIST
10:321.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.405
10:328,0671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
10:329,6757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0032
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,6946
En Düşük
9,6196
10:32461,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,97
|Açılış
|: 461,35
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler10:32
|FENER
|31,90
|19.565.099
|% 10,00
|
|IDEAS
|75,35
|271.863
|% 10,00
|
|ORMA
|36,48
|164.196
|% 9,95
|
|UFUK
|18,89
|37.761
|% 9,51
|
|GSRAY
|3,56
|93.279.753
|% 8,87
|
|BJKAS
|10,62
|11.547.561
|% -9,92
|
|SAYAS
|23,64
|2.684.830
|% -9,77
|
|EKIZ
|5,99
|31.166
|% -7,99
|
|DOKTA
|26,10
|6.786
|% -7,12
|
|FORMT
|1,12
|1.610.686
|% -5,88
|
|PETKM
|6,53
|267.064.459
|% 3,16
|
|GARAN
|7,20
|246.032.910
|% -1,10
|
|EREGL
|18,54
|191.090.401
|% 1,09
|
|KOZAL
|115,80
|159.026.283
|% 1,58
|
|SISE
|7,39
|148.124.962
|% 0,54
|
|PETKM
|6,53
|267.064.459
|% 3,16
|
|GARAN
|7,20
|246.032.910
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,89
|55.917.513
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,65
|18.939.879
|% 1,56
|
|GSRAY
|3,56
|93.279.753
|% 8,87
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0627
|8,0671
|% 0,12
|
|Euro
|9,6685
|9,6757
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1331
|11,1890
|% 0,10
|
|Frank
|8,7284
|8,7810
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1427
|2,1535
|% 0,04
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|3,02
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-0,35
|