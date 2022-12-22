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***IHLAS* *IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

22.12.2022 10:02
***IHLAS* *IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***IHLAS******IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [IHLGM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız İhlas Pazarlama A.Ş.'nin sahip olduğu 12.471.097,512 TL nominal değerli İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. payları 1,43 TL fiyattan 17.833.669,442 TL bedel ile ortaklığımızca satın alınmıştır.    Bu işlem ile birlikte İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız  %21,07'ye ulaşmıştır.  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/12/2022 12.471.097,512 0 12.471.097,512 198.261.003,301 210.732.100,813 % 19,83 % 19,83 % 21,07 % 21,07




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089103


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SODSN 41,80 2.477.110 % 10,00  
PLTUR 17,72 17.694.200 % 9,99  
BRKVY 25,10 1.909.708 % 9,99  
UMPAS 6,86 2.521.160 % 9,94  
AYCES 118,50 18.060.122 % 9,93  
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14:23 Alış Satış %  
Dolar 18,6748 18,6817 % 0,11  
Euro 19,8503 19,8715 % 0,28  
Sterlin 22,4730 22,5857 % -0,05  
Frank 20,0829 20,2039 % 0,14  
Riyal 4,9511 4,9760 % 0,10  
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14:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 0,48  
Altın Gr. 1.089 1.090 1,17  
Cumhuriyet 7.305 7.415 -8,00  
Tam 7.341 7.390 -7,00  
Yarım 3.555 3.613 -3,00  
Çeyrek 1.783 1.806 -2,00  
Gümüş.Ons 23,66 23,71 -0,29  
Gümüş Gr. 14,21 14,24 -0,15  
B. Petrol 83,57 83,57 1,37  
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