***IHLAS* *IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2022 10:02
***IHLAS******IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İhlas Pazarlama A.Ş.'nin sahip olduğu 12.471.097,512 TL nominal değerli İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. payları 1,43 TL fiyattan 17.833.669,442 TL bedel ile ortaklığımızca satın alınmıştır. Bu işlem ile birlikte İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %21,07'ye ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/12/2022 12.471.097,512 0 12.471.097,512 198.261.003,301 210.732.100,813 % 19,83 % 19,83 % 21,07 % 21,07
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089103
BIST
14:235.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 69,88
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.513
En Düşük
5.445
14:2318,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
14:2319,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0561
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
14:231.089,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.089,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler14:23
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|17.694.200
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|1.909.708
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|AYCES
|118,50
|18.060.122
|% 9,93
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|62,35
|30.998.437
|% -3,11
|
|DITAS
|40,12
|24.581.413
|% -3,04
|
|BRMEN
|2,29
|603.353
|% -2,97
|
|THYAO
|144,20
|4.195.751.084
|% 0,91
|
|ENKAI
|28,02
|3.246.909.544
|% 4,79
|
|EKGYO
|8,29
|3.086.474.321
|% 3,11
|
|VAKBN
|12,52
|2.477.795.211
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,09
|2.309.540.023
|% 2,59
|
|EKGYO
|8,29
|3.086.474.321
|% 3,11
|
|VAKBN
|12,52
|2.477.795.211
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,09
|2.309.540.023
|% 2,59
|
|SKBNK
|3,18
|530.261.922
|% 0,63
|
|YKBNK
|12,19
|1.768.868.918
|% 1,58
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6748
|18,6817
|% 0,11
|
|Euro
|19,8503
|19,8715
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,4730
|22,5857
|% -0,05
|
|Frank
|20,0829
|20,2039
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9511
|4,9760
|% 0,10
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,48
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|1,17
|
|Cumhuriyet
|7.305
|7.415
|-8,00
|
|Tam
|7.341
|7.390
|-7,00
|
|Yarım
|3.555
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,71
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,24
|-0,15
|
|B. Petrol
|83,57
|83,57
|1,37
|