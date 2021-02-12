***IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.02.2021 09:13
***IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909247
BIST
12:101.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,76
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
12:107,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
12:108,5144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0231
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
12:10410,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,76
|Açılış
|: 410,72
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler12:10
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|24.288.458
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|38.983.951
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|50.034.492
|% 9,94
|
|IDGYO
|10,41
|7.435.581
|% 9,93
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|57.580.849
|% -9,98
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|137,60
|562.038.135
|% 0,66
|
|SASA
|33,24
|514.060.459
|% 6,20
|
|DOHOL
|3,59
|404.723.907
|% -2,18
|
|KOZAA
|18,37
|390.090.388
|% 2,11
|
|EREGL
|15,16
|360.617.389
|% -0,92
|
|EKGYO
|2,55
|292.962.254
|% -0,39
|
|DOHOL
|3,59
|404.723.907
|% -2,18
|
|IHLGM
|1,38
|121.397.522
|% -2,82
|
|TSKB
|1,76
|151.252.188
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,43
|114.498.618
|% -0,69
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0281
|7,0309
|% 0,07
|
|Euro
|8,5101
|8,5144
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,6597
|9,7082
|% -0,18
|
|Frank
|7,8513
|7,8986
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8687
|1,8780
|% 0,07
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-8,49
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|2.728
|2.769
|-41,00
|
|Tam
|2.717
|2.785
|-42,10
|
|Yarım
|1.313
|1.347
|-20,36
|
|Çeyrek
|659
|674
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|26,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,49
|60,49
|-0,65
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:19PRZMA
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 155, 471 adet işlem
-
12:18XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 9, 236.00 milyon TL de
-
12:18AYCES
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 88.90 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 451 adet işlem
-
12:15PRZMA
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 123, 778 adet işlem
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, DOHOL, TAVHL