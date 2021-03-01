***IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.03.2021 13:08
***IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHLAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Mücahid Ören tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913883
BIST
14:231.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 29,48
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:237,2817
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,1432
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
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7,4326
En Düşük
7,2546
14:238,7736
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -0,1958
|Açılış
|: 8,7450
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|Önceki Kapanış
|: 8,9750
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8,9994
En Düşük
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14:23407,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,06
|Açılış
|: 407,24
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|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,15
BIST En Aktif Hisseler14:23
|TURGG
|165,00
|34.780.188
|% 10,00
|
|VERTU
|33,10
|59.959.153
|% 9,97
|
|KSTUR
|391,40
|1.384.083
|% 9,97
|
|KONTR
|81,75
|29.106.932
|% 9,95
|
|PAMEL
|28,72
|3.251.399
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|TACTR
|25,10
|387.880
|% -3,46
|
|SAYAS
|19,30
|10.429.133
|% -2,67
|
|SISE
|7,50
|1.675.944.075
|% 5,19
|
|THYAO
|13,86
|1.116.840.106
|% 2,74
|
|GARAN
|8,99
|869.133.757
|% 0,78
|
|KOZAL
|132,00
|742.403.539
|% 2,17
|
|GUBRF
|81,95
|506.161.864
|% 2,69
|
|SISE
|7,50
|1.675.944.075
|% 5,19
|
|EKGYO
|2,27
|318.647.535
|% 1,79
|
|GARAN
|8,99
|869.133.757
|% 0,78
|
|IHLAS
|0,91
|77.697.740
|% 3,41
|
|PETKM
|5,34
|444.649.427
|% 1,52
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2768
|7,2817
|% -1,93
|
|Euro
|8,7666
|8,7736
|% -2,18
|
|Sterlin
|10,1176
|10,1684
|% -1,87
|
|Frank
|7,9155
|7,9632
|% -2,64
|
|Riyal
|1,9308
|1,9404
|% -2,18
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|16,27
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|-82,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-79,37
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-38,39
|
|Çeyrek
|655
|670
|-19,20
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,78
|