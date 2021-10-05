***IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.10.2021 11:31
***IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHLAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adem Özcan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966842
BIST
12:561.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:568,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
12:5610,2836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0103
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
12:56500,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -3,04
|Açılış
|: 500,69
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:54
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.096.927
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|17.322.997
|% 9,92
|
|OYYAT
|30,62
|70.678.662
|% 9,91
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|KARYE
|15,02
|60.264.823
|% -8,97
|
|BIOEN
|24,82
|129.389.361
|% -8,07
|
|YUNSA
|15,55
|9.516.662
|% -7,82
|
|MARTI
|1,56
|11.351.085
|% -7,14
|
|HURGZ
|2,35
|24.885.784
|% -6,00
|
|MAREN
|10,43
|691.818.643
|% 3,78
|
|GARAN
|9,29
|634.131.144
|% 0,76
|
|THYAO
|14,06
|523.053.253
|% 1,37
|
|TUPRS
|117,20
|424.503.196
|% 1,03
|
|SISE
|8,18
|267.826.747
|% 0,49
|
|SKBNK
|0,99
|107.029.154
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,38
|186.551.399
|% 0,00
|
|GARAN
|9,29
|634.131.144
|% 0,76
|
|MAREN
|10,43
|691.818.643
|% 3,78
|
|ALBRK
|1,81
|91.646.997
|% 9,70
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8554
|8,8579
|% 0,12
|
|Euro
|10,2785
|10,2837
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0223
|12,0826
|% 0,09
|
|Frank
|9,5182
|9,5756
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3545
|2,3663
|% 0,04
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-11,62
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|6,17
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|2,98
|
|Çeyrek
|799
|818
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|0,31
|