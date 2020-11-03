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***IHLGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

03.11.2020 13:12
GÜNCEL HABERLER



***IHLGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler IHLGM
İlgili Şirket Ünvanı İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 665.538.887
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 334.461.113

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
IHLGM, TRAOKANT91B5 4.958.907,502

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 04.11.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 05.11.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Ek Açıklamalar
-

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IHLGM.pdf
EK: 2 IHLGM ENG.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885688


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Altın Gr. 518 518 3,37  
Cumhuriyet 3.436 3.488 38,00  
Tam 3.419 3.503 36,44  
Yarım 1.652 1.695 17,63  
Çeyrek 829 847 8,81  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 0,04  
Gümüş Gr. 6,59 6,59 0,05  
B. Petrol 39,89 39,89 0,92  
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