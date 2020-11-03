***IHLGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***IHLGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSUYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler IHLGMİlgili Şirket Ünvanı İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) 665.538.887Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 334.461.113Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)IHLGM, TRAOKANT91B5 4.958.907,502Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 04.11.2020Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 05.11.2020Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.Satılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 IHLGM.pdfEK: 2 IHLGM ENG.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885688BIST