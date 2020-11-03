***IHLGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
03.11.2020 13:12
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler IHLGM
İlgili Şirket Ünvanı İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 665.538.887
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 334.461.113
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
IHLGM, TRAOKANT91B5 4.958.907,502
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 04.11.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 05.11.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
-
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IHLGM.pdf
EK: 2 IHLGM ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885688
BIST
13:491.131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.131
13:498,4965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0564
|Açılış
|: 8,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4965
En Düşük
8,4096
13:499,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1189
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9422
En Düşük
9,7754
13:49518,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,66
|Açılış
|: 518,04
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:49
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.503.543
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.051.350
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|SISE
|6,34
|782.190.216
|% -0,31
|
|PETKM
|4,21
|744.218.622
|% 2,68
|
|TSKB
|2,33
|616.805.806
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|GARAN
|6,65
|463.650.260
|% 0,61
|
|TSKB
|2,33
|616.805.806
|% -8,63
|
|PETKM
|4,21
|744.218.622
|% 2,68
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|DOHOL
|2,45
|343.764.857
|% 0,41
|
|ODAS
|3,25
|402.916.801
|% 1,88
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4922
|8,4965
|% 0,67
|
|Euro
|9,9348
|9,9422
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,9829
|11,0379
|% 1,05
|
|Frank
|9,2231
|9,2786
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2549
|2,2662
|% 0,49
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|1,60
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.419
|3.503
|36,44
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,63
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,81
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,92
|