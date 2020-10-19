***IHLGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.10.2020 09:22
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E % 50,25418 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,492 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882270
BIST
11:051.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.201
En Düşük
1.195
11:057,8953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0380
|Açılış
|: 7,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9220
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:059,2635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0326
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:05484,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 484,33
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:05
|BFREN
|908,70
|71.390.377
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|57.632.448
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.358.871
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.133.214
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.588,30
|123.118
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.260.642
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,31
|622.852.271
|% 1,81
|
|SKBNK
|1,98
|348.776.359
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,73
|305.918.225
|% 6,13
|
|PETKM
|4,55
|234.780.724
|% -1,73
|
|ODAS
|3,57
|218.005.506
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,98
|348.776.359
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,73
|305.918.225
|% 6,13
|
|TSKB
|1,40
|211.295.741
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|153.298.374
|% -4,86
|
|GARAN
|7,31
|622.852.271
|% 1,81
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8923
|7,8953
|% -0,48
|
|Euro
|9,2583
|9,2635
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,2044
|10,2556
|% -0,13
|
|Frank
|8,5943
|8,6461
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0976
|2,1081
|% -0,53
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|9,66
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,09
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|-0,10
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
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11:20KAPLM
Yüzde 5.95 oranında artışla 20.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 694 adet işlem
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11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, DOHOL
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11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, YKBNK, ISCTR
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11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 8 artarak (% 0.63 ) 1, 091
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11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, BFREN, BRKO, KONTR, EUYO, ETYAT, EUKYO, CMBTN, ATSYH, KATMR