***IHLGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.10.2020 16:51
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler IHLGM
19.10.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
IHLAS GAYRIMENKUL IHLGM 50,25418 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882193
BIST
16:461.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 11,62
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.183
16:467,9350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:469,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0174
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:46487,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 487,14
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:46
|TKURU
|357,50
|42.432.396
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.634.610
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.816.021
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.079.326
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|995.802.155
|% 1,04
|
|PETKM
|4,74
|869.338.394
|% 0,85
|
|GARAN
|7,14
|712.395.038
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,83
|590.945.283
|% 5,78
|
|KERVT
|7,70
|523.241.042
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,83
|590.945.283
|% 5,78
|
|ALBRK
|1,64
|503.946.312
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,73
|516.709.348
|% 8,81
|
|TSKB
|1,28
|330.515.328
|% 8,47
|
|EKGYO
|1,93
|391.166.997
|% -0,52
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9309
|7,9350
|% 0,03
|
|Euro
|9,3040
|9,3134
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2295
|10,2808
|% 0,12
|
|Frank
|8,6678
|8,7200
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1127
|2,1233
|% 0,08
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-0,08
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.203
|3.283
|18,08
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|8,75
|
|Çeyrek
|777
|794
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|-0,68
|
Seans Raporu
16:46
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16:59MAKTK
Yüzde 4.68 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 554, 401 adet işlem
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16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 87 artarak (% 0.99 ) 1, 313
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16:58XU100
Endeks 1, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 14, 781.00 milyon TL de
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16:57GEDZA
Yüzde 6.56 oranında artışla 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 659, 386 adet işlem
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16:56ETYAT
Yüzde 9.88 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 230, 189 adet işlem