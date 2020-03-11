***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:36
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLGM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827047
BIST
15:4299.243
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -1.819,19
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.968
15:426,1941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0376
|Açılış
|: 6,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
15:427,0281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0805
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
15:42330,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,23
|Açılış
|: 330,81
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,84
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.422.521
|% 19,79
|
|ECILC
|3,91
|214.569.130
|% 17,42
|
|DEVA
|9,63
|142.100.194
|% 16,16
|
|SELEC
|7,05
|94.609.936
|% 14,63
|
|VKING
|3,37
|20.898.957
|% 13,85
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|MRGYO
|0,81
|11.116.695
|% -17,35
|
|TSPOR
|3,95
|267.942.214
|% -17,19
|
|RYGYO
|5,04
|22.091.242
|% -15,15
|
|YYAPI
|0,45
|11.181.950
|% -15,09
|
|ASELS
|25,20
|827.638.973
|% -2,70
|
|THYAO
|9,46
|621.578.841
|% -5,12
|
|GARAN
|9,38
|378.296.812
|% 0,32
|
|TSPOR
|3,95
|267.942.214
|% -17,19
|
|GSRAY
|2,22
|224.673.883
|% -13,62
|
|IHLGM
|1,07
|149.937.270
|% -10,08
|
|CEMAS
|0,86
|121.647.056
|% -14,00
|
|ODAS
|1,53
|187.109.463
|% -11,05
|
|ADESE
|1,25
|134.084.177
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,22
|224.673.883
|% -13,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9623
|8,0022
|% 0,44
|
|Frank
|6,5891
|6,6288
|% 1,01
|
|Riyal
|1,6401
|1,6483
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|17,44
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.184
|2.239
|29,55
|
|Yarım
|1.056
|1.083
|14,30
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,21
|36,21
|-1,01
|
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