***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 14:41
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830699
BIST
14:4084.916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -660,31
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
14:406,5375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0579
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
14:407,0388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0355
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0268
14:40311,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,55
|Açılış
|: 311,27
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|1,66
|1.622.251
|% 9,93
|
|GEDIK
|12,73
|3.317.717
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.179.883
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|106.226
|% 9,79
|
|LKMNH
|4,25
|788.613
|% -9,96
|
|UZERB
|1,46
|16.410
|% -9,88
|
|DOKTA
|13,24
|5.408.382
|% -9,87
|
|IHGZT
|3,56
|34.959
|% -9,87
|
|BALAT
|1,42
|156.397
|% -9,55
|
|PGSUS
|26,48
|109.358.825
|% -8,69
|
|ODAS
|1,17
|87.261.456
|% -2,50
|
|HUBVC
|11,89
|75.119.816
|% -9,03
|
|EKGYO
|1,10
|58.228.522
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,76
|47.768.290
|% -1,30
|
|ODAS
|1,17
|87.261.456
|% -2,50
|
|IHLGM
|0,76
|47.768.290
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,10
|58.228.522
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,68
|18.814.028
|% 1,49
|
|IHYAY
|0,49
|11.228.780
|% -3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5422
|7,5800
|% 0,38
|
|Frank
|6,6523
|6,6924
|% -0,21
|
|Riyal
|1,7365
|1,7452
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-12,98
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-15,46
|
|Yarım
|997
|1.023
|-7,48
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|11,94
|11,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,22
|26,22
|1,34
|
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