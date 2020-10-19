***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2020 10:04
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882286
BIST
11:531.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:537,8945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0388
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:539,2713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0248
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:53484,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 484,90
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:53
|KARTN
|845,90
|3.416.590
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|73.186.877
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|104.532.975
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.611.746
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.070.314
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.642.979
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,36
|982.839.899
|% 2,51
|
|PETKM
|4,55
|434.768.663
|% -1,73
|
|SKBNK
|1,97
|400.572.110
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|352.141.071
|% 5,52
|
|AKBNK
|5,32
|311.247.094
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,97
|400.572.110
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|352.141.071
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|213.739.272
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,41
|194.218.030
|% -5,53
|
|GARAN
|7,36
|982.839.899
|% 2,51
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8898
|7,8945
|% -0,49
|
|Euro
|9,2658
|9,2713
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,2297
|10,2810
|% 0,11
|
|Frank
|8,6064
|8,6583
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0978
|2,1083
|% -0,52
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|10,90
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,20
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Seans Raporu
11:53
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