***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 15:47
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919314
BIST
15:361.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -22,87
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:367,2566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0660
|Açılış
|: 62,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 63,2800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:368,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1011
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:366,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,01
|Açılış
|: 6,14
|
|Önceki Kapanış
|: 6,14
|
6,20
En Düşük
6,06
BIST En Aktif Hisseler15:36
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.423.233
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.174.597
|% 9,96
|
|VESTL
|32,00
|681.108.242
|% 9,74
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.464.700
|% -9,97
|
|SANKO
|13,17
|103.831.929
|% -8,48
|
|MNDRS
|3,35
|144.856.978
|% -8,22
|
|CLEBI
|303,20
|454.620.453
|% -8,12
|
|ULAS
|5,74
|11.513.120
|% -8,01
|
|FROTO
|215,90
|1.441.048.906
|% 1,84
|
|THYAO
|13,83
|1.092.990.978
|% -0,79
|
|GLYHO
|6,18
|828.912.264
|% -2,98
|
|GARAN
|8,89
|741.061.638
|% -1,66
|
|SISE
|7,69
|728.447.381
|% -1,79
|
|SKBNK
|1,30
|278.685.391
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,10
|333.273.524
|% -3,23
|
|TSKB
|1,63
|256.826.608
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,18
|828.912.264
|% -2,98
|
|ODAS
|3,77
|497.853.059
|% -6,22
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2511
|7,2566
|% -0,90
|
|Euro
|8,6301
|8,6373
|% -1,16
|
|Sterlin
|10,0700
|10,1205
|% -0,96
|
|Frank
|7,7834
|7,8302
|% -1,00
|
|Riyal
|1,9295
|1,9392
|% -0,85
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|4,12
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-24,91
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-12,05
|
|Çeyrek
|651
|666
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,95
|62,95
|-0,33
|