***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 12:14
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLGM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064216
BIST
16:313.211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 11,55
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:3118,3124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:3118,2898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0408
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:31979,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,23
|Açılış
|: 979,92
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,69
BIST En Aktif Hisseler16:29
|HDFGS
|2,75
|77.894.662
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.345.394
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|224.711.242
|% 9,98
|
|ULUFA
|6,45
|43.417.722
|% 8,40
|
|PRDGS
|4,15
|42.450.357
|% 8,07
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|TURSG
|6,61
|249.116.071
|% -9,45
|
|IHAAS
|68,30
|14.746.347
|% -7,20
|
|MAVI
|71,10
|403.233.730
|% -6,94
|
|SELVA
|8,80
|51.596.406
|% -5,17
|
|SMRTG
|47,74
|496.413.981
|% 3,83
|
|MAVI
|71,10
|403.233.730
|% -6,94
|
|GESAN
|69,45
|266.815.338
|% 6,19
|
|TURSG
|6,61
|249.116.071
|% -9,45
|
|BIOEN
|12,89
|224.711.242
|% 9,98
|
|CONSE
|4,35
|154.337.873
|% 4,57
|
|MOBTL
|2,63
|82.123.213
|% 1,15
|
|PSGYO
|4,50
|113.626.176
|% -0,66
|
|KRPLS
|6,85
|163.528.129
|% 6,37
|
|SEGYO
|1,31
|25.419.644
|% -1,50
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3067
|18,3190
|% 0,14
|
|Euro
|18,2716
|18,2834
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,8050
|20,9093
|% -0,08
|
|Frank
|18,8535
|18,9671
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8538
|4,8782
|% 0,23
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-12,49
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|10,00
|
|Tam
|6.662
|6.757
|-32,00
|
|Yarım
|3.246
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,45
|91,45
|-0,55
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44AKENR
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 171, 113 adet işlem
-
16:43TCELL
Yüzde 4.22 oranında artışla 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 910, 704 adet işlem
-
16:41YATAS
Yüzde 8.59 oranında artışla 18.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 430, 300 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 57 artarak (% 1.82 ) 3, 503
-
16:40XU100
Endeks 3, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 57, 174.00 milyon TL de