***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:22
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090458
BIST
11:425.368
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -66,27
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
11:4218,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0476
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
11:4219,9210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0343
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
11:421.086,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.086,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.084,41
BIST En Aktif Hisseler11:40
|COSMO
|115,60
|2.555.916
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|882.827
|% 9,97
|
|BALAT
|24,50
|863.037
|% 9,77
|
|ULUSE
|246,50
|30.620.873
|% 6,71
|
|KONTR
|157,90
|185.735.104
|% 6,55
|
|KOZAL
|596,70
|2.225.418.034
|% -9,99
|
|BRKO
|4,78
|433.063
|% -9,98
|
|PLTUR
|17,36
|11.059.744
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|300.809
|% -9,89
|
|IMASM
|219,50
|73.738.322
|% -9,67
|
|THYAO
|140,50
|2.480.138.116
|% -1,82
|
|KOZAL
|596,70
|2.225.418.034
|% -9,99
|
|ENKAI
|31,86
|2.016.900.229
|% 4,25
|
|PETKM
|19,52
|1.492.054.434
|% -1,06
|
|TTKOM
|21,92
|1.408.674.089
|% 1,67
|
|EKGYO
|8,21
|962.241.013
|% -1,20
|
|YKBNK
|11,67
|1.049.660.215
|% -1,19
|
|ISCTR
|12,79
|1.081.419.417
|% -1,54
|
|KRDMD
|17,71
|1.381.688.935
|% -0,28
|
|PETKM
|19,52
|1.492.054.434
|% -1,06
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7130
|18,7209
|% 0,27
|
|Euro
|19,9114
|19,9253
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4598
|22,5724
|% 0,32
|
|Frank
|20,0652
|20,1861
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9641
|4,9890
|% 0,25
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,77
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.087
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.325
|7.381
|-18,00
|
|Yarım
|3.547
|3.614
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,60
|