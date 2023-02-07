***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 12:10
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLGM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110508
BIST
12:104.687
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -243,48
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.685
12:1018,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:1020,2110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:101.134,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.134,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:10
|BMSCH
|14,30
|13.643.781
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|86.984.741
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.370.310
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.791.002
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.590.004
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.787.276
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|61.480.816
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.736.281
|% -9,96
|
|KRDMD
|18,00
|1.489.974.127
|% 1,93
|
|THYAO
|131,90
|1.467.406.221
|% -5,72
|
|ASELS
|54,00
|1.222.025.280
|% -8,16
|
|KOZAL
|516,70
|991.681.923
|% -1,30
|
|EREGL
|38,92
|921.428.650
|% -2,85
|
|KRDMD
|18,00
|1.489.974.127
|% 1,93
|
|EKGYO
|7,09
|350.555.066
|% -2,48
|
|YKBNK
|8,43
|366.175.392
|% -5,07
|
|BSOKE
|5,75
|224.891.146
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,09
|209.534.202
|% 9,14
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8260
|18,8301
|% 0,02
|
|Euro
|20,2139
|20,2196
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5765
|22,6897
|% 0,05
|
|Frank
|20,2412
|20,3631
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0031
|5,0282
|% 0,01
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|8,09
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,54
|
|Cumhuriyet
|7.672
|7.788
|11,00
|
|Tam
|7.708
|7.760
|-28,00
|
|Yarım
|3.766
|3.797
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.898
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|1,54
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25POLHO
Yüzde -8.63 oranında düşüşle 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 320, 326 adet işlem
-
12:24MOBTL
Yüzde -9.51 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 450, 314 adet işlem
-
12:23AKGRT
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 027, 114 adet işlem
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -268, 55 kaybederek (% -4.91 ) 5, 197
-
12:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BMSCH, KONYA