***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 16:00
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189249
BIST
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17:367.574
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -27,94
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:3625,7743
En Yüksek
|Değişim
|: -5,20%
|| -1,4150
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:3628,0591
En Yüksek
|Değişim
|: -4,97%
|| -1,4672
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:361.587,28
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -86,95
|Açılış
|: 1.587,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:34
|GARAN
|54,45
|6.867.167.800
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,10
|2.602.365.233
|% -12,47
|
|ADEL
|677,90
|347.745.117
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.673.240
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.163.160
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.228.381.956
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|THYAO
|233,00
|12.769.027.331
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.661.679.083
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|EKGYO
|8,45
|5.223.343.271
|% -5,90
|
|SKBNK
|4,16
|2.202.869.835
|% 5,85
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7179
|25,7829
|% -5,17
|
|Euro
|27,9190
|28,0889
|% -4,87
|
|Sterlin
|32,4561
|32,6189
|% -5,86
|
|Frank
|29,0841
|29,2593
|% -5,69
|
|Riyal
|6,8426
|6,8769
|% -5,29
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,63
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,16
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|0,07
|
Seans Raporu
17:34
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