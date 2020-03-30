***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2020 14:56
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (30.03.2020) yapılan toplantısında
Denetim Komitesinin 27.03.2020 tarih 2020/02 sayılı tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:X N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833253
BIST
17:4688.258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 133,17
|Açılış
|: 87.937
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|Önceki Kapanış
|: 88.125
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88.812
En Düşük
86.815
17:466,5806
En Yüksek
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|: 2,03%
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|Açılış
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6,5857
En Düşük
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|Açılış
|: 342,29
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|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|3,63
|23.232.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.223.484
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.061.809
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.150.398
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.434.492
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.123.951
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|339.615
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.304.366
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|489.656.868
|% -9,96
|
|MPARK
|12,40
|37.745.800
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|730.499.492
|% -1,58
|
|ASELS
|23,26
|616.930.941
|% 0,61
|
|GARAN
|8,03
|551.187.137
|% 1,90
|
|PGSUS
|31,10
|489.656.868
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|388.606.180
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,97
|176.695.581
|% 7,78
|
|GSRAY
|2,08
|323.149.183
|% 7,77
|
|IHLAS
|0,49
|61.248.361
|% 4,26
|
|TSPOR
|2,84
|258.176.096
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|179.514.887
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1126
|8,1533
|% 1,39
|
|Frank
|6,8193
|6,8604
|% 0,91
|
|Riyal
|1,7407
|1,7494
|% 1,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,65
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,00
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|-2,25
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