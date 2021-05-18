***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.05.2021 16:38
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021 28.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2021
Tescil Tarihi
18.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.05.2021 - 10330
Açıklamalar
Şirketimizin, 28.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2021 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin seçimi onaylanmış olup, ilgili genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde tescil edilerek, 18.05.2021 tarih ve 10330 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936779
BIST
17:521.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:528,3538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0421
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:5210,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1002
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:52501,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,61
|Açılış
|: 501,57
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:52
|NTGAZ
|10,89
|10.899.431
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|TURGG
|153,10
|18.564.909
|% 9,99
|
|JANTS
|79,90
|317.759.606
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|403.190.426
|% -10,00
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|YAPRK
|81,50
|45.009.650
|% -9,99
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.813.648
|% -9,59
|
|GARAN
|8,11
|1.649.409.916
|% 1,88
|
|KOZAL
|131,30
|1.472.039.673
|% 2,18
|
|SISE
|8,04
|1.342.125.900
|% 2,68
|
|THYAO
|13,35
|969.203.221
|% -0,07
|
|EREGL
|19,41
|803.383.857
|% -0,10
|
|GARAN
|8,11
|1.649.409.916
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,97
|349.084.505
|% 2,07
|
|SISE
|8,04
|1.342.125.900
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,16
|231.916.600
|% 1,41
|
|KRDMD
|8,33
|749.743.098
|% 2,08
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3495
|8,3538
|% 0,51
|
|Euro
|10,2030
|10,2098
|% 0,99
|
|Sterlin
|11,8365
|11,8958
|% 1,02
|
|Frank
|9,2757
|9,3315
|% 1,20
|
|Riyal
|2,2209
|2,2321
|% 0,51
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,16
|
|Altın Gr.
|501
|502
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,04
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,27
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında