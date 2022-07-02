***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.07.2022 22:48
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.07.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (02.07.2022) yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususu Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040957
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
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|: 2.409
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18:0517,4918
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|Önceki Kapanış
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975,36
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7317
|16,7493
|% 0,30
|
|Euro
|17,4208
|17,4918
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,1958
|20,2971
|% -0,36
|
|Frank
|17,3763
|17,4810
|% -0,19
|
|Riyal
|4,4493
|4,4716
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|2,19
|
|Altın Gr.
|973
|973
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.480
|6.601
|11,00
|
|Yarım
|3.172
|3.228
|6,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.613
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,88
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,20
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,50
|