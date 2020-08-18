***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-33.091 -33.091 -33.091Transferler-1.773.039 1.773.039Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 10.384 9.695.925 9.706.309 -27.488 9.678.821Sermaye Arttırımı196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000Dönem Sonu Bakiyeler336.000.000 70.140.548 351.940 436.621 -603.987 1.510.885 8.069.258 -108.548.370 9.695.925 317.052.820 -678.978 316.373.842Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594Transferler42.530.250 -42.530.250Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -157.224 5.109.311 4.952.087 -41.781 4.910.306Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)106.325 -106.325Dönem Sonu Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.673.588 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 5.109.311 523.787.199 -408.299 523.378.900Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.485.505 -162.128.620Dönem Karı (Zararı)13 5.067.829 9.668.437Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.613.349 -8.025.164Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler905.565 239.454Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.801.988 719.982Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 2.801.988 719.982Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.265.461 269.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler569.006 308.732Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.696.455 -38.784Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.308.026 -3.455.477Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-117.963 -3.547.058Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.425.989 91.581Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.021 10.298Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.597.733 -6.201.134Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler391.765Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-71.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.654.077 -163.648.947Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-16.105.631 -782Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler92.340.890 -31.327.555İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.081.637 -1.815.265İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)101.422.527 -29.512.290Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler67.337.799İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)68.463.650İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.125.851Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler114.781.893 -37.438.279Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16.110.553 -95.170.325Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-122.352.195 -8.230.359İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.205.651 164.921İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-126.557.846 -8.395.280Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-59.035.615 112.520İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-59.858.080 -60.450İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)822.465 172.970Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-97.719.891 12.052.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.011.880 -3.646.956Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.740.198 -3.580.782Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.728.318 -66.174Faaliyetler -162.005.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-248.559 -122.946Vergi İadeleri (Ödemeleri)-293.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-434.698 -701.380İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-3.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-434.698 -36.713Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -428.698 -36.713Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-660.917FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.974.558 199.485.973Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri196.012.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.131.737Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.208.952Ödenen Faiz-751.832 -73.085Alınan Faiz117.963 3.547.058YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.249 36.655.973NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.249 36.655.973DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.592.252 181.873DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.668.501 36.837.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.668.501 11.592.252Finansal Yatırımlar16.214.818 109.187Ticari Alacaklar417.455.043 396.101.564İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-14 58.589.462 49.507.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 358.865.581 346.593.738Diğer Alacaklar8.351.618 7.334.386İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.439.083 6.535.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.912.535 798.958Stoklar5 389.376.413 504.158.305Peşin Ödenmiş Giderler8 212.676.876 213.722.882Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar840.636 829.421Diğer Dönen Varlıklar9 46.278.270 41.549.288ARA TOPLAM1.102.862.175 1.175.397.285TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.102.862.175 1.175.397.285DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar81.667.615 140.259.251İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 81.667.615 140.259.251Diğer Alacaklar867.611 855.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar867.611 855.338Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.000 7.021Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller29.218.660 29.218.660Maddi Duran Varlıklar6 1.702.103 1.541.500Kullanım Hakkı Varlıkları6.200.068 5.635.493Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.960.728 8.137.539Peşin Ödenmiş Giderler94.055.222 72.718.740Ertelenmiş Vergi Varlığı12 18.077.742 15.958.136TOPLAM DURAN VARLIKLAR239.754.749 274.331.678TOPLAM VARLIKLAR1.342.616.924 1.449.728.963KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar813.346 603.664Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.945.118 43.180.175Ticari Borçlar107.423.553 171.410.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-14 15.400.660 11.195.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 92.022.893 160.215.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.102.588 1.581.642Diğer Borçlar15.400.699 6.384.710İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13.714.824 5.205.599İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.685.875 1.179.111Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 245.716.952 376.497.652Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.501.564 142.339Kısa Vadeli Karşılıklar7.068.041 3.504.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar186.640 249.582Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 6.881.401 3.255.356Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 1.125.432 909.236ARA TOPLAM398.097.293 604.214.462TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER398.097.293 604.214.462UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar57.890.035 31.584.045Diğer Borçlar2.846.574 2.530.874İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.846.574 2.530.874Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 348.118.157 279.117.239Uzun Vadeli Karşılıklar8.021.037 7.387.569Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.919.027 7.355.969Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar7 102.010 31.600Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 4.256.410 6.426.180Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 8.518TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER421.140.731 327.045.907TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER819.238.024 931.260.369ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar523.787.199 518.835.112Ödenmiş Sermaye665.538.887 665.538.887Sermaye Düzeltme Farkları70.140.548 70.140.548Birleşme Denkleştirme Hesabı-88.293.042 -88.293.042Paylara İlişkin Primler (İskontolar)351.940 351.940Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.348.451 -1.191.227Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.348.451 -1.191.227Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)325.137 325.137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.673.588 -1.516.364Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.174.606 2.068.281Diğer Yedekler-61.918.812 -61.918.812Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-67.967.788 -110.391.713Net Dönem Karı veya Zararı13 5.109.311 42.530.250Kontrol Gücü Olmayan Paylar-408.299 -366.518TOPLAM ÖZKAYNAKLAR523.378.900 518.468.594TOPLAM KAYNAKLAR1.342.616.924 1.449.728.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 213.025.063 44.892.530 19.457.040 24.633.865Satışların Maliyeti10 -200.975.429 -40.671.436 -17.598.532 -22.212.421TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.049.634 4.221.094 1.858.508 2.421.444BRÜT KAR (ZARAR)12.049.634 4.221.094 1.858.508 2.421.444Genel Yönetim Giderleri-14.239.123 -3.943.422 -8.541.317 -2.180.768Pazarlama Giderleri-2.004.011 -91.001 -1.495.557 -70.524Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 14.007.652 3.516.091 5.089.060 2.387.342Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -5.881.877 -3.288.668 -4.771.626 -2.179.045ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.932.275 414.094 -7.860.932 378.449Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.314 1.918Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-391.765 -391.765Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.021 -10.298 -1.564FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.947.568 12.031 -7.859.014 -14.880Finansman Gelirleri2.152.156 3.547.058 1.032.374 1.939.273Finansman Giderleri-2.629.628 -91.786 -654.651 -87.953SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.470.096 3.467.303 -7.481.291 1.836.440Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.597.733 6.201.134 4.089.855 4.330.745Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.652.262 -890.765Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 4.249.995 6.201.134 4.980.620 4.330.745SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13 5.067.829 9.668.437 -3.391.436 6.167.185DÖNEM KARI (ZARARI)5.067.829 9.668.437 -3.391.436 6.167.185Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -41.482 -27.488 -14.859 -15.331Ana Ortaklık Payları13 5.109.311 9.695.925 -3.376.577 6.182.516Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 0,00760000 0,03370000 -0,00510000 0,02150000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-157.523 10.384 -131.118 -94.273Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-196.904 12.980 -163.897 -117.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler39.381 -2.596 32.779 23.569Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 39.381 -2.596 32.779 23.569Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-157.523 10.384 -131.118 -94.273TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.910.306 9.678.821 -3.522.554 6.072.912Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-41.780 -27.488 -15.879 -15.331Ana Ortaklık Payları4.952.086 9.706.309 -3.506.675 6.088.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869821BIST