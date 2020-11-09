***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112Transferler-1.773.039 1.773.039Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -450.918 27.329.627 26.878.709 471.138 27.349.847Sermaye Arttırımı196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi329.538.887 -88.293.042 241.245.845 8.478.464 249.724.309Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-23.437.018 -23.437.018 -23.437.018Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.880 23.880 -1.257 -1.257Dönem Sonu Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 -23.437.018 351.940 436.621 -1.065.289 1.487.005 8.069.258 42.530.250 -42.530.250Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -113.892 24.899 -88.993 -92.866 -181.859Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)106.325 -106.325Dönem Sonu Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.630.256 2.714.606 -61.918.812 -67.967.788 24.899 518.746.119 -459.384 518.286.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.241.293 -190.388.637Dönem Karı (Zararı)13 -69.727 27.807.175Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.547.567 -12.399.395Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.350.175 767.921Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.825.641 1.242.354Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.825.641 1.242.354Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.668.483 405.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler964.365 437.153Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.704.118 -31.684Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.126.556 -12.186.089Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler3.568.673 2.999.925Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.021 11.462Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.353.330 -3.068.777Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler428.265Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-71.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.667.883 -205.446.565Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.260.056 -1.891Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler107.643.158 -25.426.894İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)654.670 -26.643.716İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)106.988.488 1.216.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler52.643.115 -12.072.512İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)52.904.902 -12.111.864İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-261.787 39.352Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler61.385.341 -42.655.768Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.848.885 -96.864.757Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-122.899.847 -62.201.593İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.831.965 -369.755İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-127.731.812 -61.831.838Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-70.675.760 -86.513İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-72.859.171 -45.750İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.183.411 -40.763Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.267.744 23.654.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.586.927 10.208.423Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.487.559 20.988.884Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.900.632 -10.780.461Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.145.723 -190.038.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-427.080 -313.361Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.477.350 -36.491YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-471.497 3.341.803İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-3.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-471.497 -188.674Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -460.364 -173.051Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.133 -15.623Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-660.917Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 4.195.144FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.581.152 192.196.202Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri196.012.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-23.437.018İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.437.018Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.829.431 7.050.664Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.813.428Ödenen Faiz-1.380.410 -2.615.458Alınan Faiz442.117 15.186.014YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.188.644 5.149.368NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.188.644 5.149.368DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.592.252 181.873DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.780.896 5.331.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 19.780.896 11.592.252Finansal Yatırımlar1.369.243 109.187Ticari Alacaklar413.598.831 396.101.564İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-14 48.853.157 49.507.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 364.745.674 346.593.738Diğer Alacaklar23.046.302 7.334.386İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21.997.831 6.535.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.048.471 798.958Stoklar5 442.772.964 504.158.305Peşin Ödenmiş Giderler8 207.660.622 213.722.882Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar62.008 829.421Diğer Dönen Varlıklar9 52.804.259 41.549.288ARA TOPLAM1.161.095.125 1.175.397.285TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.161.095.125 1.175.397.285DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar71.197.909 140.259.251İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 71.197.909 140.259.251Diğer Alacaklar867.611 855.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar867.611 855.338Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.000 7.021Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller29.218.660 29.218.660Maddi Duran Varlıklar6 1.600.739 1.541.500Kullanım Hakkı Varlıkları5.972.738 5.635.493Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.881.611 8.137.539Peşin Ödenmiş Giderler120.030.913 72.718.740Ertelenmiş Vergi Varlığı12 21.021.720 15.958.136TOPLAM DURAN VARLIKLAR257.796.901 274.331.678TOPLAM VARLIKLAR1.418.892.026 1.449.728.963KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar848.359 603.664Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.707.216 43.180.175Ticari Borçlar106.875.902 171.410.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-14 16.026.975 11.195.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 90.848.927 160.215.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.345.686 1.581.642Diğer Borçlar3.422.525 6.384.710İlişkili Taraflara Diğer Borçlar713.733 5.205.599İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.708.792 1.179.111Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 262.554.323 376.497.652Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.188.574 142.339Kısa Vadeli Karşılıklar7.530.181 3.504.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar296.711 249.582Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 7.233.470 3.255.356Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 1.718.669 909.236ARA TOPLAM400.191.435 604.214.462TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER400.191.435 604.214.462UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar54.304.858 31.584.045Diğer Borçlar3.184.604 2.530.874İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.184.604 2.530.874Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 430.268.420 279.117.239Uzun Vadeli Karşılıklar8.071.158 7.387.569Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.969.148 7.355.969Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar7 102.010 31.600Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 4.584.816 6.426.180TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER500.413.856 327.045.907TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER900.605.291 931.260.369ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar518.746.119 518.835.112Ödenmiş Sermaye665.538.887 665.538.887Sermaye Düzeltme Farkları70.140.548 70.140.548Birleşme Denkleştirme Hesabı-88.293.042 -88.293.042Paylara İlişkin Primler (İskontolar)351.940 351.940Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.305.119 -1.191.227Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.305.119 -1.191.227Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)325.137 325.137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.630.256 -1.516.364Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.174.606 2.068.281Diğer Yedekler-61.918.812 -61.918.812Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-67.967.788 -110.391.713Net Dönem Karı veya Zararı13 24.899 42.530.250Kontrol Gücü Olmayan Paylar-459.384 -366.518TOPLAM ÖZKAYNAKLAR518.286.735 518.468.594TOPLAM KAYNAKLAR1.418.892.026 1.449.728.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 250.430.363 91.421.955 37.405.300 46.529.425Satışların Maliyeti10 -230.513.230 -79.950.829 -29.537.801 -39.279.393TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.917.133 11.471.126 7.867.499 7.250.032BRÜT KAR (ZARAR)19.917.133 11.471.126 7.867.499 7.250.032Genel Yönetim Giderleri-22.546.446 -7.865.763 -8.307.323 -3.922.341Pazarlama Giderleri-5.914.109 -695.070 -3.910.098 -604.069Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 16.045.297 15.172.773 2.037.645 11.656.682Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -12.354.118 -4.461.883 -6.472.241 -1.173.215ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.852.243 13.621.183 -8.784.518 13.207.089Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler44.716 36.186 27.402 36.186Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-428.265 -36.500Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.021 -11.462 -1.164FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.809.548 13.217.642 -8.757.116 13.205.611Finansman Gelirleri5.252.574 15.208.327 3.100.418 11.661.269Finansman Giderleri-3.866.083 -3.687.571 -1.236.455 -3.595.785SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.423.057 24.738.398 -6.893.153 21.271.095Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.353.330 3.068.777 1.755.597 -3.132.357Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.523.585 -504.701 -871.323 -504.701Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 6.876.915 3.573.478 2.626.920 -2.627.656SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13 -69.727 27.807.175 -5.137.556 18.138.738DÖNEM KARI (ZARARI)-69.727 27.807.175 -5.137.556 18.138.738Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -94.626 477.548 -53.144 505.036Ana Ortaklık Payları13 24.899 27.329.627 -5.084.412 17.633.702Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 -0,00010000 0,08160000 -0,00770000 0,05320000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-112.132 -457.328 45.391 -467.712Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-140.165 -571.660 56.739 -584.640Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.033 114.332 -11.348 116.928Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 28.033 114.332 -11.348 116.928Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-112.132 -457.328 45.391 -467.712TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-181.859 27.349.847 -5.092.165 17.671.026Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-92.866 471.138 -51.086 505.036Ana Ortaklık Payları-88.993 26.878.709 -5.041.079 17.165.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887564BIST