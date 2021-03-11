***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.173.039 111.367.602 -651.490 110.716.112Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-33.091 -33.091 -33.091Düzeltmelerden Sonraki Tutar140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.775.331 -1.773.039 111.334.511 -651.490 110.683.021Transferler-1.773.039 1.773.039Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21,29 -111.484 -901.993 42.530.250 41.516.773 -26.020 41.490.753Sermaye Arttırımı21 196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi349.538.887 -88.293.042 241.245.845 8.478.464 249.724.309Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)21 -7.785.237 -7.785.237 -7.785.237Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış581.276 -69.988.070 5.918.014 -63.488.780 -6.512.790 -70.001.570Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.653.425 -1.653.425Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.880 23.880 -1.257 -1.257Dönem Sonu Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594Transferler42.530.250 -42.530.250Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 3.753 -355.704 3.712.967 3.361.016 -101.006 3.260.010Sermaye Arttırımı21 334.461.113 1.049.700 335.510.813 335.510.813Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)106.325 -106.325Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.872.068 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 3.712.967 857.706.941 -467.524 857.239.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.992.695 -184.959.479Dönem Karı (Zararı)29 3.610.581 42.527.981Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.167.801 -66.418.603Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-15 1.732.351 1.286.917Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.513.319 14.425.153Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 3.513.319 6.129.541Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler14 8.295.612Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.979.705 1.055.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.305.456 886.560Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 674.249 169.421Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-614.867 -30.644.121Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -7.198.823 -44.274.097Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 6.583.956 13.629.976Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.689.918 -708.134Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -2.689.918 -708.134Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 2.021 -3.600Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -6.018.433 11.061.880Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -605.686Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-62.300.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-71.979 13.007İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-94.161.387 -160.010.488Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -695.227 -3.011Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.293.269 -48.438.005İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.771.043 -4.293.704İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)37.064.312 -44.144.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.752.178 45.306.779İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.183.079 45.292.803İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-569.099 13.976Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.054.418 -45.468.821Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-61.865.373 -77.964.862Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.474.190 -63.314.010İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)663.287 4.399.044İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-42.137.477 -67.713.054Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-865.959 -229.082İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.070.176 -28.800İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.204.217 -200.282Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)22.794.735 17.032.374İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.542.046 13.068.150Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-20.601.299 24.008.473Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.059.253 -10.940.323Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-92.718.607 -183.901.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -511.679 -472.644Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -1.762.409 -585.725YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-501.070 6.854.909Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.210.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.210.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-501.070 -319.508Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -489.937 -303.885Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -11.133 -15.623Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -660.917Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 4.625.334FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI326.830.208 189.514.949Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri-9.505.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri335.510.813 196.012.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri335.510.813 196.012.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-23.437.018İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.437.018İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.651.781Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.651.781Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-9.540.524 3.841.885Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.382.862 -1.174.199Ödenen Faiz-3.956.042 -2.539.732Alınan Faiz7.198.823 10.665.232YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)231.336.443 11.410.379NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)231.336.443 11.410.379DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.592.252 181.873DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ242.928.695 11.592.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 242.928.695 11.592.252Finansal Yatırımlar7 804.414 109.187Ticari Alacaklar424.008.559 396.101.564İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8-30 52.278.869 49.507.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 371.729.690 346.593.738Diğer Alacaklar29.074.291 7.334.386İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9-30 27.718.507 6.535.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.355.784 798.958Stoklar10 509.212.723 504.158.305Peşin Ödenmiş Giderler18 190.825.851 213.722.882Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 624.887 829.421Diğer Dönen Varlıklar20 62.355.121 41.549.288ARA TOPLAM1.459.834.541 1.175.397.285TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.459.834.541 1.175.397.285DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar74.545.668 140.259.251İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 74.545.668 140.259.251Diğer Alacaklar867.611 855.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 867.611 855.338Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 5.000 7.021Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 31.908.577 29.218.660Maddi Duran Varlıklar13 1.503.547 1.541.500Kullanım Hakkı Varlıkları13 6.156.805 5.635.493Maddi Olmayan Duran Varlıklar14-15 7.792.028 8.137.539Peşin Ödenmiş Giderler18 157.481.144 72.718.740Ertelenmiş Vergi Varlığı28 26.552.449 15.958.136TOPLAM DURAN VARLIKLAR306.812.829 274.331.678TOPLAM VARLIKLAR1.766.647.370 1.449.728.963KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.301.826 603.664Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 14.058.638 43.180.175Ticari Borçlar129.935.916 171.410.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8-30 11.858.297 11.195.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 118.077.619 160.215.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.371.484 1.581.642Diğer Borçlar5.028.646 6.384.710İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9-30 135.423 5.205.599İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.893.223 1.179.111Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 165.345.384 376.497.652Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 4.369.668 142.339Kısa Vadeli Karşılıklar4.253.876 3.504.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 310.671 249.582Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.943.205 3.255.356Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 1.050.233 909.236ARA TOPLAM328.715.671 604.214.462TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER328.715.671 604.214.462UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 51.004.817 31.584.045Diğer Borçlar3.020.979 2.530.874İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.020.979 2.530.874Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 513.064.242 279.117.239Uzun Vadeli Karşılıklar8.678.087 7.387.569Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 8.660.087 7.355.969Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 18.000 31.600Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 4.924.157 6.426.180TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER580.692.282 327.045.907TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER909.407.953 931.260.369ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar857.706.941 518.835.112Ödenmiş Sermaye21 1.000.000.000 665.538.887Sermaye Düzeltme Farkları21 70.140.548 70.140.548Birleşme Denkleştirme Hesabı21 -88.293.042 -88.293.042Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.401.640 351.940Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.543.178 -1.191.227Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.543.178 -1.191.227Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 328.890 325.137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -1.872.068 -1.516.364Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 2.174.606 2.068.281Diğer Yedekler21 -61.918.812 -61.918.812Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-67.967.788 -110.391.713Net Dönem Karı veya Zararı29 3.712.967 42.530.250Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 -467.524 -366.518TOPLAM ÖZKAYNAKLAR857.239.417 518.468.594TOPLAM KAYNAKLAR1.766.647.370 1.449.728.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 337.971.031 137.678.156Satışların Maliyeti22 -285.714.140 -115.787.730TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)52.256.891 21.890.426BRÜT KAR (ZARAR)52.256.891 21.890.426Genel Yönetim Giderleri23 -28.327.461 -19.372.285Pazarlama Giderleri23 -12.988.267 -4.490.367Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 22.328.085 34.154.742Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -44.410.056 -1.657.302ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.140.808 30.525.214Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 2.773.902 2.124.333Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -9.041.475Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -2.021 3.600FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-8.368.927 23.611.672Finansman Gelirleri26 13.089.967 45.192.532Finansman Giderleri27 -7.128.892 -15.214.343SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.407.852 53.589.861Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.018.433 -11.061.880Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -5.989.738 -647.486Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 12.008.171 -10.414.394SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29 3.610.581 42.527.981DÖNEM KARI (ZARARI)3.610.581 42.527.981Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29 -102.386 -2.269Ana Ortaklık Payları29 3.712.967 42.530.250Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,00510000 0,10100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-350.571 -1.037.228Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.170 -123.872Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-442.906 -1.157.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler88.165 243.823Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 88.165 243.823Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-350.571 -1.037.228TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.260.010 41.490.753Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-101.006 -26.020Ana Ortaklık Payları3.361.016 41.516.773http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917661BIST