***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594Transferler42.530.250 -42.530.250Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -27.127 8.485.888 8.458.761 -25.901 8.432.860Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)106.548 -106.548Dönem Sonu Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.543.491 2.174.829 -61.918.812 -67.968.011 8.485.888 527.293.873 -392.419 526.901.454Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.872.068 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 3.712.967 857.706.941 -467.524 857.239.417Transferler3.712.967 -3.712.967Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 804.067 9.209.816 10.013.883 -35.467 9.978.416Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)75.235 -75.235Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.068.001 2.249.841 -61.918.812 -64.330.056 9.209.816 867.720.824 -502.991 867.217.833Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.568.615 -1.147.979Dönem Karı (Zararı)13 9.172.763 8.459.265Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.182.510 4.393.832Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler467.636 465.553Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.098.397 -198.843Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.098.397 -198.843Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler564.392 -181.114Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler504.396 325.535Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler59.996 -506.649Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.393.315 1.814.093Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.531.016 -34.428Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.137.701 1.848.521Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.021Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-889.958 2.492.122Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.662İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-76.170.018 -13.771.687Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.403.706 -11.934.676Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.795.955 64.458.286İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)12.281.271 7.420.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.077.226 57.037.888Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.737.678 68.574.213İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.769.447 68.686.988İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.968.231 -112.775Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-80.327.531 133.339.473Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-64.416.666 32.528.878Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.455.361 -117.100.688İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.833.107 -444.442İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.377.746 -116.656.246Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.572.725 -66.863.467İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.711 -67.317.531İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.571.014 454.064Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)116.090.127 -115.549.366İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.393.305 -1.224.340Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.384.365 -1.738.201Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.008.940 513.861Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-69.179.765 -918.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-19.182 -86.964Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.369.668 -142.425YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI17.370 -314.020Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.662Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.292 -314.020Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -12.292 -314.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.133.512 -2.210.329Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-114.948 -945.372Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-623.574 -641.976Ödenen Faiz-4.658.982 -656.275Alınan Faiz8.531.016 33.294YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-70.417.733 -3.672.328NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-70.417.733 -3.672.328DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ242.928.695 11.592.252DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ172.510.962 7.919.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 172.510.962 242.928.695Finansal Yatırımlar6.208.120 804.414Ticari Alacaklar479.267.790 424.008.559İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-14 39.997.598 52.278.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 439.270.192 371.729.690Diğer Alacaklar54.801.969 29.074.291İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38.487.954 27.718.507İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.314.015 1.355.784Stoklar5 589.540.254 509.212.723Peşin Ödenmiş Giderler8 207.434.896 190.825.851Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.660.708 624.887Diğer Dönen Varlıklar9 58.934.935 62.355.121ARA TOPLAM1.571.359.634 1.459.834.541TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.571.359.634 1.459.834.541DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar43.983.995 74.545.668İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 43.983.995 74.545.668Diğer Alacaklar877.611 867.611İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar877.611 867.611Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller31.908.577 31.908.577Maddi Duran Varlıklar6 1.388.774 1.503.547Kullanım Hakkı Varlıkları5.906.828 6.156.805Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.702.445 7.792.028Peşin Ödenmiş Giderler205.288.765 157.481.144Ertelenmiş Vergi Varlığı12 30.308.994 26.552.449TOPLAM DURAN VARLIKLAR327.370.989 306.812.829TOPLAM VARLIKLAR1.898.730.623 1.766.647.370KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.399.333 2.301.826Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.526.299 14.058.638Ticari Borçlar133.391.277 129.935.916İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-14 26.691.404 11.858.297İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 106.699.873 118.077.619Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.359.516 2.371.484Diğer Borçlar6.256.446 5.028.646İlişkili Taraflara Diğer Borçlar137.134 135.423İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.119.312 4.893.223Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 165.776.664 165.345.384Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.369.668Kısa Vadeli Karşılıklar4.382.467 4.253.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar379.266 310.671Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 4.003.201 3.943.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 3.678.798 1.050.233ARA TOPLAM335.770.800 328.715.671TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER335.770.800 328.715.671UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47.179.848 51.004.817Diğer Borçlar3.365.904 3.020.979İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.365.904 3.020.979Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 628.723.089 513.064.242Uzun Vadeli Karşılıklar8.480.992 8.678.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.462.992 8.660.087Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar7 18.000 18.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 7.992.157 4.924.157TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER695.741.990 580.692.282TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.031.512.790 909.407.953ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar867.720.824 857.706.941Ödenmiş Sermaye1.000.000.000 1.000.000.000Sermaye Düzeltme Farkları70.140.548 70.140.548Birleşme Denkleştirme Hesabı-88.293.042 -88.293.042Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.401.640 1.401.640Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-739.111 -1.543.178Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-739.111 -1.543.178Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)328.890 328.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.068.001 -1.872.068Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.249.841 2.174.606Diğer Yedekler-61.918.812 -61.918.812Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-64.330.056 -67.967.788Net Dönem Karı veya Zararı13 9.209.816 3.712.967Kontrol Gücü Olmayan Paylar-502.991 -467.524TOPLAM ÖZKAYNAKLAR867.217.833 857.239.417TOPLAM KAYNAKLAR1.898.730.623 1.766.647.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 17.943.609 193.568.023Satışların Maliyeti10 -15.774.668 -183.376.897TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.168.941 10.191.126BRÜT KAR (ZARAR)2.168.941 10.191.126Genel Yönetim Giderleri-9.371.128 -5.697.806Pazarlama Giderleri-4.249.567 -508.454Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 20.762.884 8.918.592Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -5.915.853 -1.110.251ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.395.277 11.793.207Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler90.366 15.396Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.021FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.485.643 11.806.582Finansman Gelirleri10.008.350 1.119.782Finansman Giderleri-5.211.188 -1.974.977SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.282.805 10.951.387Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri889.958 -2.492.122Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.761.497Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 889.958 -730.625SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13 9.172.763 8.459.265DÖNEM KARI (ZARARI)9.172.763 8.459.265Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -37.053 -26.623Ana Ortaklık Payları13 9.209.816 8.485.888Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,00920000 0,01270000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar805.653 -26.405Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.007.066 -33.007Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-201.413 6.602Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -201.413 6.602Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)805.653 -26.405TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.978.416 8.432.860Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-34.089 -25.901Ana Ortaklık Payları10.012.505 8.458.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941579BIST