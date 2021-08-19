***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293 42.530.250 -42.530.250Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -157.224 5.109.311 4.952.087 -41.781 4.910.306Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)106.325 -106.325Dönem Sonu Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.673.588 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 5.109.311 523.787.199 -408.299 523.378.900Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.872.068 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 3.712.967 857.706.941 -467.524 857.239.417Transferler3.712.967 -3.712.967Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 616.933 26.078.594 26.695.527 -69.533 26.625.994Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)242.048 -242.048Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.255.135 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 26.078.594 884.402.468 -537.057 883.865.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-124.182.991 5.485.505Dönem Karı (Zararı)13 26.010.559 5.067.829Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.212.946 8.613.349Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler930.596 905.565Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.549.388 2.801.988Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 10.549.388 2.801.988Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.198.053 4.265.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler916.297 569.006Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.281.756 3.696.455Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12.999.902 2.308.026Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-14.818.089 -117.963Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.818.187 2.425.989Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.881.851Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.881.851Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 2.021Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.672.525 -1.597.733Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler744.137 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-71.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-150.367.567 -7.654.077Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-50.157.869 -16.105.631Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.418.322 92.340.890İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)47.784.240 -9.081.637İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.365.918 101.422.527Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.903.749 67.337.799İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.076.202 68.463.650İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)172.453 -1.125.851Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.251.068 114.781.893Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-125.562.143 16.110.553Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.956.274 -122.352.195İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.252.298 4.205.651İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-17.208.572 -126.557.846Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.603.772 -59.035.615İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.350 -59.858.080İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.605.122 822.465Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)36.463.837 -97.719.891İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.977.605 -3.011.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.295.346 -4.740.198Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.682.259 1.728.318Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-119.144.062 6.027.101Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-66.879 -248.559Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.972.050 -293.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-103.943 -434.698Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.662Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-133.605 -434.698Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -133.605 -428.698Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.634.611 -4.974.558Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.066.919 -3.131.737Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.247.148 -1.208.952Ödenen Faiz-869.411 -751.832Alınan Faiz14.818.089 117.963YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-112.652.323 76.249NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-112.652.323 76.249DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ242.928.695 11.592.252DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ130.276.372 11.668.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 130.276.372 242.928.695Finansal Yatırımlar55.844.134 804.414Ticari Alacaklar430.794.227 424.008.559İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-14 4.494.629 52.278.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 426.299.598 371.729.690Diğer Alacaklar56.968.040 29.074.291İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar55.794.709 27.718.507İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.173.331 1.355.784Stoklar5 525.463.791 509.212.723Peşin Ödenmiş Giderler8 473.869.137 190.825.851Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar521.934 624.887Diğer Dönen Varlıklar9 59.162.728 62.355.121ARA TOPLAM1.732.900.363 1.459.834.541TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.732.900.363 1.459.834.541DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar31.792.290 74.545.668İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 31.792.290 74.545.668Diğer Alacaklar877.611 867.611İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar877.611 867.611Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller31.908.577 31.908.577Maddi Duran Varlıklar6 1.384.356 1.503.547Kullanım Hakkı Varlıkları5.713.095 6.156.805Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.841.393 7.792.028Peşin Ödenmiş Giderler8 157.481.144Ertelenmiş Vergi Varlığı12 26.410.521 26.552.449TOPLAM DURAN VARLIKLAR104.932.843 306.812.829TOPLAM VARLIKLAR1.837.833.206 1.766.647.370KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.897.742 2.301.826Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21.179.387 14.058.638Ticari Borçlar127.979.642 129.935.916İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-14 27.110.595 11.858.297İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 100.869.047 118.077.619Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.551.183 2.371.484Diğer Borçlar8.200.729 5.028.646İlişkili Taraflara Diğer Borçlar134.073 135.423İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.066.656 4.893.223Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 712.866.442 165.345.384Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.221.349 4.369.668Kısa Vadeli Karşılıklar9.641.442 4.253.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar478.662 310.671Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 9.162.780 3.943.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 3.132.087 1.050.233ARA TOPLAM888.670.003 328.715.671TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER888.670.003 328.715.671UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar42.979.106 51.004.817Diğer Borçlar3.452.668 3.020.979İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.452.668 3.020.979Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.007.020 513.064.242Uzun Vadeli Karşılıklar9.074.116 8.678.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.993.935 8.660.087Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar7 80.181 18.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 7.784.882 4.924.157TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.297.792 580.692.282TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER953.967.795 909.407.953ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar884.402.468 857.706.941Ödenmiş Sermaye1.000.000.000 1.000.000.000Sermaye Düzeltme Farkları70.140.548 70.140.548Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.401.640 1.401.640Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-88.293.042 -88.293.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-926.245 -1.543.178Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-926.245 -1.543.178Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)328.890 328.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.255.135 -1.872.068Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.416.654 2.174.606Diğer Yedekler-61.918.812 -61.918.812Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-64.496.869 -67.967.788Net Dönem Karı veya Zararı13 26.078.594 3.712.967Kontrol Gücü Olmayan Paylar-537.057 -467.524TOPLAM ÖZKAYNAKLAR883.865.411 857.239.417TOPLAM KAYNAKLAR1.837.833.206 1.766.647.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 219.367.695 213.025.063 201.424.086 19.457.040Satışların Maliyeti10 -193.152.238 -200.975.429 -177.377.570 -17.598.532TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.215.457 12.049.634 24.046.516 1.858.508BRÜT KAR (ZARAR)26.215.457 12.049.634 24.046.516 1.858.508Genel Yönetim Giderleri-26.772.979 -14.239.123 -17.401.851 -8.541.317Pazarlama Giderleri-10.975.481 -2.004.011 -6.725.914 -1.495.557Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 42.028.833 14.007.652 16.353.295 5.089.060Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -19.526.880 -5.881.877 -8.698.373 -4.771.626ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.968.950 3.932.275 7.573.673 -7.860.932Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.032.171 17.314 4.941.805 1.918Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-773.799 -773.799Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.021FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.227.322 3.947.568 11.741.679 -7.859.014Finansman Gelirleri17.430.777 2.152.156 7.422.427 1.032.374Finansman Giderleri-1.975.015 -2.629.628 3.236.173 -654.651SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.683.084 3.470.096 22.400.279 -7.481.291Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.672.525 1.597.733 -5.562.483 4.089.855Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.823.731 -2.652.262 -1.823.731 -890.765Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -2.848.794 4.249.995 -3.738.752 4.980.620SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13 26.010.559 5.067.829 16.837.796 -3.391.436DÖNEM KARI (ZARARI)26.010.559 5.067.829 16.837.796 -3.391.436Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -68.035 -41.482 -30.982 -14.859Ana Ortaklık Payları13 26.078.594 5.109.311 16.868.778 -3.376.577Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,02600000 0,00760000 0,01680000 -0,00510000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar615.435 -157.523 -190.218 -131.118Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)769.294 -196.904 -237.772 -163.897Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-153.859 39.381 47.554 32.779Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -153.859 39.381 47.554 32.779Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)615.435 -157.523 -190.218 -131.118TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.625.994 4.910.306 16.647.578 -3.522.554Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-69.533 -41.780 -35.444 -15.879Ana Ortaklık Payları26.695.527 4.952.086 16.683.022 -3.506.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959489BIST