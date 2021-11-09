***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594Transferler42.530.250 -42.530.250Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -113.892 24.899 -88.993 -92.866 -181.859Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)106.325 -106.325Dönem Sonu Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.630.256 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 24.899 518.746.119 -459.384 518.286.735Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.872.068 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 3.712.967 857.706.941 -467.524 857.239.417Transferler3.712.967 -3.712.967Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -190.572 58.689.997 58.499.425 674.525 59.173.950Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)242.048 -242.048Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -2.062.640 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 58.689.997 916.206.366 207.001 916.413.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-176.240.956 21.241.293Dönem Karı (Zararı)13 59.369.566 -69.727Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.657.203 7.547.567Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.415.788 1.350.175Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.022.620 1.825.641Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 12.022.620 1.825.641Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.339.578 4.668.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.586.731 964.365Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.752.847 3.704.118Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-17.482.083 3.126.556Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-20.169.673 -442.117Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.687.590 3.568.673Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.004.667Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6.004.667Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 2.021Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.612.496 -3.353.330Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler744.137Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-71.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-246.600.469 15.667.883Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-52.324.533 -1.260.056Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.378.409 107.643.158İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)47.011.559 654.670İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-84.389.968 106.988.488Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-91.264.666 52.643.115İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.103.293 52.904.902İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-45.161.373 -261.787Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler166.410.996 61.385.341Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-49.987.602 -4.848.885Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.431.781 -122.899.847İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.884.633 4.831.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.547.148 -127.731.812Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-443.768.444 -70.675.760İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-445.321.055 -72.859.171İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.552.611 2.183.411Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.590.469 1.267.744İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler250.689.939 -7.586.927Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)139.916.348 -10.487.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)110.773.591 2.900.632Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-169.573.700 23.145.723Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-336.719 -427.080Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.330.537 -1.477.350YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-303.923 -471.497Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.662Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-333.585 -471.497Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -333.585 -460.364Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.133FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.707.844 -12.581.152İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.292.053 -9.829.431Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.922.393 -1.813.428Ödenen Faiz-1.247.383 -1.380.410Alınan Faiz20.169.673 442.117YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-163.837.035 8.188.644NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-163.837.035 8.188.644DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ242.928.695 11.592.252DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ79.091.660 19.780.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 79.091.660 242.928.695Finansal Yatırımlar47.124.280 804.414Ticari Alacaklar492.594.624 424.008.559İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-14 5.267.310 52.278.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 487.327.314 371.729.690Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar120.343.434 29.074.291İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar73.821.800 27.718.507İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar46.521.634 1.355.784Stoklar5 342.801.727 509.212.723Peşin Ödenmiş Giderler8 208.390.108 190.825.851Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar271.800 624.887Diğer Dönen Varlıklar9 61.117.739 62.355.121ARA TOPLAM1.351.735.372 1.459.834.541TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.351.735.372 1.459.834.541DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar31.315.392 74.545.668İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 31.315.392 74.545.668Diğer Alacaklar863.134 867.611İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar863.134 867.611Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller31.908.577 31.908.577Maddi Duran Varlıklar6 1.463.150 1.503.547Kullanım Hakkı Varlıkları6.104.963 6.156.805Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.759.134 7.792.028Peşin Ödenmiş Giderler8 539 157.481.144Ertelenmiş Vergi Varlığı12 28.659.659 26.552.449TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.079.548 306.812.829TOPLAM VARLIKLAR1.458.814.920 1.766.647.370KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.066.813 2.301.826Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21.942.959 14.058.638Ticari Borçlar86.495.462 129.935.916İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-14 18.405.445 11.858.297İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 68.090.017 118.077.619Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.239.121 2.371.484Diğer Borçlar10.213.414 5.028.646İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.688.034 135.423İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.525.380 4.893.223Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 231.088.570 165.345.384Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.705.460 4.369.668Kısa Vadeli Karşılıklar9.093.683 4.253.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar451.288 310.671Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 8.642.395 3.943.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 111.471.086 1.050.233ARA TOPLAM482.316.568 328.715.671TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER482.316.568 328.715.671UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar39.311.133 51.004.817Diğer Borçlar2.273.455 3.020.979İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.273.455 3.020.979Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.000.001 513.064.242Uzun Vadeli Karşılıklar10.571.766 8.678.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.500.109 8.660.087Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar7 71.657 18.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 5.928.630 4.924.157TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.084.985 580.692.282TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER542.401.553 909.407.953ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar916.206.366 857.706.941Ödenmiş Sermaye1.000.000.000 1.000.000.000Sermaye Düzeltme Farkları70.140.548 70.140.548Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.401.640 1.401.640Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-88.293.042 -88.293.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.733.750 -1.543.178Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.733.750 -1.543.178Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)328.890 328.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.062.640 -1.872.068Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.416.654 2.174.606Diğer Yedekler-61.918.812 -61.918.812Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-64.496.869 -67.967.788Net Dönem Karı veya Zararı13 58.689.997 3.712.967Kontrol Gücü Olmayan Paylar207.001 -467.524TOPLAM ÖZKAYNAKLAR916.413.367 857.239.417TOPLAM KAYNAKLAR1.458.814.920 1.766.647.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 825.078.359 250.430.363 605.710.664 37.405.300Satışların Maliyeti10 -734.515.119 -230.513.230 -541.362.881 -29.537.801TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.563.240 19.917.133 64.347.783 7.867.499BRÜT KAR (ZARAR)90.563.240 19.917.133 64.347.783 7.867.499Genel Yönetim Giderleri-46.892.806 -22.546.446 -20.119.827 -8.307.323Pazarlama Giderleri-15.696.587 -5.914.109 -4.721.106 -3.910.098Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 61.744.897 16.045.297 19.716.064 2.037.645Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -35.135.942 -12.354.118 -15.609.062 -6.472.241ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.582.802 -4.852.243 43.613.852 -8.784.518Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.230.690 44.716 198.519 27.402Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-11.660.316 -10.886.517Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.021FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.153.176 -4.809.548 32.925.854 -8.757.116Finansman Gelirleri22.787.260 5.252.574 5.356.483 3.100.418Finansman Giderleri-2.958.374 -3.866.083 -983.359 -1.236.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.982.062 -3.423.057 37.298.978 -6.893.153Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.612.496 3.353.330 -3.939.971 1.755.597Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.666.329 -3.523.585 -7.842.598 -871.323Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 1.053.833 6.876.915 3.902.627 2.626.920SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13 59.369.566 -69.727 33.359.007 -5.137.556DÖNEM KARI (ZARARI)59.369.566 -69.727 33.359.007 -5.137.556Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 679.569 -94.626 747.604 -53.144Ana Ortaklık Payları13 58.689.997 24.899 32.611.403 -5.084.412Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,05940000 -0,00010000 0,03340000 -0,00770000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-195.616 -112.132 -811.051 45.391Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-244.520 -140.165 -1.013.814 56.739Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler48.904 28.033 202.763 -11.348Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 48.904 28.033 202.763 -11.348Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-195.616 -112.132 -811.051 45.391TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.173.950 -181.859 32.547.956 -5.092.165Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar674.525 -92.866 744.058 -51.086Ana Ortaklık Payları58.499.425 -88.993 31.803.898 -5.041.079http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976682BIST