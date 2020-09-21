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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

21.09.2020 10:00
GÜNCEL HABERLER



***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334.461.113 TL (%50,254180 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuruda bulunulmuştur.
Henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.
Not: Dosya büyüklüğü nedeniyle izahname bölümler halinde gönderilmektedir. 2. Bölüm ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875851


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