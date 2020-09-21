***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
21.09.2020 10:00
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334.461.113 TL (%50,254180 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuruda bulunulmuştur.
Henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.
Not: Dosya büyüklüğü nedeniyle izahname bölümler halinde gönderilmektedir. 2. Bölüm ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875851
BIST
14:141.105
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|: 1.112
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En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler14:14
|EGPRO
|21,34
|7.142.576
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.631.622
|% 10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
|
|NUGYO
|7,15
|11.699.852
|% -6,54
|
|ARMDA
|85,50
|12.221.528
|% -6,35
|
|SISE
|6,51
|778.232.798
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,30
|739.136.143
|% 1,85
|
|RTALB
|53,05
|351.293.911
|% 4,43
|
|GARAN
|6,57
|286.984.700
|% -1,35
|
|PETKM
|4,35
|262.909.633
|% -1,14
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|KRDMD
|3,30
|739.136.143
|% 1,85
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|SISE
|6,51
|778.232.798
|% 1,88
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|EKGYO
|1,75
|147.145.426
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,33
|177.086.958
|% 0,43
|
|IHLAS
|1,07
|66.673.887
|% 1,90
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6084
|7,6112
|% 0,74
|
|Euro
|8,9722
|8,9773
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,7529
|9,8018
|% 0,23
|
|Frank
|8,2941
|8,3440
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0217
|2,0318
|% 0,66
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,00
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|Altın Gr.
|472
|472
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.124
|3.202
|-14,64
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-7,08
|
|Çeyrek
|757
|774
|-3,54
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
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|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,82
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