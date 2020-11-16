***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun bugün (16.11.2020) yapılan toplantısında1- Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Doç. Dr. Ömer Şaban Kamber'in ve Sayın Mehmet Küsmez'in ayrılması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisine istinaden, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, T.C. Uyruklu Sayın Mahmut Kemal Aydın'ın ve T.C. Uyruklu Sayın Şadi Çiçekçi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,2- Sayın Bekir Eren'in grup içinde yeni bir göreve atanması nedeniyle Genel Müdürlük görevinden ayrılmasına ve şirketteki imza yetkisinin kaldırılmasına,3- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Mahmut Kemal Aydın'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye olarak atanmasına, kendisine şirketteki müşterek imza yetkisi bulunan üyelerden herhangi birisi ile müşterek imza yetkisi verilmesine,4- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Şadi Çiçekçi'nin aynı zamanda Şirket Genel Müdürü olarak görevlendirilmesine, kendisine şirketteki müşterek imza yetkisi bulunan üyelerden herhangi birisi ile müşterek imza yetkisi verilmesine,5- Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888751BIST