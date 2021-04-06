***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafındanŞirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddeleri gereğince, ekte özgeçmişleri bulunan Sayın Sedat Kurucan, Sayın Mahmut Kemal Aydın, Sayın Abdullah Tuğcu ve Sayın Şadi Çiçekçi'nin Yönetim Kurulu Üye adaylıkları ile ekte özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bulunan Sayın Prof. Dr. Resul İzmirli, Sayın Ziya Burcuoğlu ve Sayın Mustafa Tansu'nun bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları uygun görülerek 2020 yılına ait 2021 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,Karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Üye ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık beyanları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923944BIST