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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2022 08:48
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sahip olduğumuz 20062936 nolu Kahramanmaraş Elbistan'da bulunan işletme talepli maden arama ruhsatımız için    
rödovans sözleşmesi imzalanmıştır.
Sözleşme 1 yıl Ar&Ge + 9 yıl işletme faaliyetini kapsayacak olup 2032 yılına kadar geçerli olacaktır.
Rödovans bedeli aylık bazda elde edilen cirodan ilgili aya ait işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın 1/3'ü olacak olup, aylık olarak şirketimize ödenecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013903


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Tam 5.924 6.074 -163,73  
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Çeyrek 1.436 1.469 -39,61  
Gümüş.Ons 24,82 24,85 0,06  
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