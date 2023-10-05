***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul ili Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesinde bulunan 43 bin metrekare yüz ölçümüne sahip arsa üzerinde, konut projesi geliştirmek üzere, Şirketimiz ile Arsa Sahibi arasında Hasılat Paylaşımı modeliyle sözleşme imzalanmıştır. Projenin inşaatına 2024 yılı içerisinde başlanılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199877BIST