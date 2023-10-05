***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2023 12:43
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İstanbul ili Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesinde bulunan 43 bin metrekare yüz ölçümüne sahip arsa üzerinde, konut projesi geliştirmek üzere, Şirketimiz ile Arsa Sahibi arasında Hasılat Paylaşımı modeliyle sözleşme imzalanmıştır. Projenin inşaatına 2024 yılı içerisinde başlanılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199877
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