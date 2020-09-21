***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
21.09.2020 10:00
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Açıklamalar
Şirketimizin
1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334.461.113 TL (%50,254180 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanmış olan Yönetim Kurulu kararı ve raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875845
BIST
14:191.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,03
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
14:197,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,6340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6113
En Düşük
7,5393
14:198,9743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
14:19472,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,60
|Açılış
|: 472,33
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler14:19
|EGPRO
|21,34
|7.147.591
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|7.154.017
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
|
|DMSAS
|6,76
|116.891.453
|% -7,52
|
|NUGYO
|7,12
|12.835.173
|% -6,93
|
|SISE
|6,51
|784.289.463
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,30
|741.639.269
|% 1,85
|
|RTALB
|53,00
|356.623.797
|% 4,33
|
|GARAN
|6,59
|293.448.856
|% -1,05
|
|PETKM
|4,36
|273.077.098
|% -0,91
|
|KRDMD
|3,30
|741.639.269
|% 1,85
|
|SISE
|6,51
|784.289.463
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,76
|147.737.774
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|177.326.489
|% 0,86
|
|IHLAS
|1,06
|66.765.111
|% 0,95
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6056
|7,6084
|% 0,70
|
|Euro
|8,9673
|8,9743
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7525
|9,8014
|% 0,23
|
|Frank
|8,2951
|8,3451
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0216
|2,0317
|% 0,66
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,00
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.124
|3.202
|-14,64
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-7,08
|
|Çeyrek
|757
|774
|-3,54
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,82
|
Seans Raporu
14:19
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14:34DMSAS
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 049, 486 adet işlem
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14:32AKYHO
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 908 adet işlem
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14:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 26 kaybederek (% -0.67 ) 1, 232
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14:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, KRDMD, GUSGR