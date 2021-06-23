***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.06.2021 22:37
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334.461.113 TL (% 50,25418 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitemiz tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943887
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
18:058,6484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
18:0510,3167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0174
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
18:05493,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,35
|Açılış
|: 493,42
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|35.576.098
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.198.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|109.369
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|56.050.824
|% -7,09
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|153.237
|% -6,81
|
|ESCOM
|5,81
|46.080.589
|% -6,29
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6375
|8,6484
|% -0,02
|
|Euro
|10,3013
|10,3167
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0272
|12,0875
|% -0,02
|
|Frank
|9,3683
|9,4247
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2974
|2,3090
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-2,54
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,01
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|0,53
|
Seans Raporu
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