***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSEDAT KURUCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 16.01.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıkta Y.K.Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Yoktur.ÖMER ŞABAN KAMBER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 16.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıkta Y.K.Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır YokturMEHMET KÜSMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 16.05.2017 İcrada Görevli Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıkta Y.K.Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Yoktur.ABDULLAH TUĞCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 20.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıkta Y.K.Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Yoktur.HÜSNÜ KURTİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Yayın Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye htts://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671135 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıRESUL İZMİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 10.06.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767336 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanlığıZİYA BURCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.02.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822844 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliğiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET KÜSMEZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Yönetici Yoktur. Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıkta Y.K.ÜyeliğiBEKİR EREN Genel Müdür Endüstri Mühendisi Yoktur. İleri Otomotiv Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinde Ortak ve YöneticiKIVANÇ TINMAZ Maden İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Genel Müdür Vekili ve Yardımcısı Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865412BIST