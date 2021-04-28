***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSEDAT KURUCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 16.01.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıkta Y.K.Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Yoktur.ABDULLAH TUĞCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 20.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıkta Y.K.Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Yoktur.RESUL İZMİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 10.06.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767336 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanlığıZİYA BURCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.02.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822844 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliğiMAHMUT KEMAL AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Yönetici 16.11.2020 İcrada Görevli YOKTUR. Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilŞADİ ÇİÇEKCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.11.2020 İcrada Görevli YOKTUR. Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA TANSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyes Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922356 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKIVANÇ TINMAZ Maden İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Genel Müdür Vekili ve Yardımcısı Yoktur.MAHMUT KEMAL AYDIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye Yönetici YOKTUR. Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyeliğiŞADİ ÇİÇEKCİ İnşaat İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye ve Şirket Genel Müdürü Yönetici YOKTUR. Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932069BIST